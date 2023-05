Manchester United contre Wolverhampton Wanderers – Rapport de match de football – 13 mai 2023

Anthony Martial et Alejandro Garnacho ont marqué alors que Manchester United a décroché une confortable victoire 2-0 à domicile en Premier League contre les Wolves samedi, ce qui les a rapprochés d’un retour en Ligue des champions.

Avec les quatre premiers qualifiés directement pour la phase de groupes de la saison prochaine, United est quatrième du tableau avec 66 points, quatre devant Liverpool, cinquième, les deux équipes ayant encore trois matchs à jouer. Les loups sont 13e avec 40 points.

Dans un match joué principalement à un rythme lent, l’ailier brésilien de United, Antony, a enroulé un tir large à la neuvième minute après une défense bâclée des Wolves, et il a continué à offrir une étincelle créative en coupant régulièrement de l’aile droite sur son pied gauche préféré pour tirer.

Le joueur de 23 ans est passé à bout portant à la demi-heure mais il a fait amende honorable deux minutes plus tard, démolissant la droite sur une contre-attaque rapide et plaçant le ballon au carré pour que Martial tire à la maison.

Antony était de nouveau au cœur de l’action à l’heure de jeu lorsque Bruno Fernandes lui a talonné le ballon sur le bord de la surface, mais le tir du Brésilien de 23 ans a dévié juste à côté du premier poteau.

Fernandes aurait dû en faire deux lorsqu’il est intervenu de la gauche et a tiré à bout portant à la 64e minute, mais le gardien débutant des Wolves, Daniel Bentley, a sauvé son tir, et l’effort similaire de Jadon Sancho a également été écarté.

L’attaque des Wolves semblant complètement édentée, Casemiro a forcé un autre bel arrêt de Bentley à la 82e minute avec un tir plongeant, et le remplaçant Wout Weghorst s’est dirigé vers la barre à bout portant depuis le corner résultant, mais le deuxième but est finalement venu.

Sorti du banc à la 82e minute après un long sort en raison d’une blessure à la cheville, Garnacho a conclu les trois points avec une longue course et un tir qui a rebondi à l’intérieur du poteau droit profondément dans le temps d’arrêt pour sceller la victoire .

« Nous avons fait notre travail, nous devions obtenir les trois points et gagner le match. Après deux défaites, nous savions à quel point il était important de retrouver l’élan de notre côté », a déclaré le capitaine de United, Fernandes.

L’international portugais a fait l’éloge du gardien des Wolves de 29 ans, Bentley, qui disputait son premier match de Premier League après une carrière passée à Southend, Brentford et Bristol City.

« Nous avons fait un match professionnel et nous aurions pu marquer plus, [but] leur gardien a fait un très bon match pour garder les Wolves dans le match », a déclaré Fernandes.

« Il ne s’agissait pas de gâcher nos chances. Leur gardien a fait du très bon travail, nous devons le féliciter. »