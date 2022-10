Manchester United contre West Ham United – Rapport de match de football – 30 octobre 2022

Marcus Rashford se connecte avec un centre pour marquer le seul but du match de Man United. James Gill – Danehouse/Getty Images

Le 100e but de Marcus Rashford pour son club a valu à Manchester United le match en battant West Ham 1-0 à Old Trafford dimanche.

Après avoir lutté pour créer des occasions pendant une grande partie de la première mi-temps, Rashford a sorti l’impasse avec une tête parfaitement dirigée du centre de Christian Eriksen à la 38e minute.

“Nous n’avons pas bien joué, mais c’est bien de gagner des matchs comme ça. Si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons gagner des matchs comme ça”, a déclaré Rashford.

“Une belle émotion [to get his 100th goal]. Quelque chose sur lequel j’ai travaillé, je sens que je dois marquer plus de buts comme ça et continuer à progresser dans ces domaines. Heureux d’avoir réussi à marquer aujourd’hui et c’est toujours bon de marquer, peu importe si [England manager] Gareth Southgate regarde ou non.

“Une énergie complètement différente dans l’équipe, on a eu un début difficile mais il faut continuer.”

David Moyes n’avait jamais gagné à Old Trafford en tant que manager de l’opposition en Premier League, une série de 15 matches sans victoire, avant la rencontre de dimanche, mais son équipe de West Ham a plus que tenu bon en première mi-temps sous la pluie de Manchester.

Les visiteurs ont mis la pression au fur et à mesure que le match avançait, David de Gea étant appelé à deux reprises pour refuser le remplaçant de West Ham, Michail Antonio, produisant de superbes arrêts à chaque fois.

Cristiano Ronaldo a débuté pour United pour la première fois en Premier League après avoir refusé de se présenter comme remplaçant contre Tottenham et avoir quitté le match tôt.

Un autre arrêt sensationnel de De Gea pour nier Declan Rice à la fin du match a préservé la victoire de United qui les place au-dessus de Chelsea à la cinquième place du classement, un point derrière Newcastle, quatrième. West Ham reste 13e.

Pour la première fois en Premier League cette saison, United terminera une journée au classement avec une différence de buts positive.

“Les derniers matchs contre United, nous avons fait la même chose”, a déclaré Moyes. “Nous avons fait du bon travail, bien joué, les avons mis sous beaucoup de pression, il nous manquait juste l’ingrédient final.

“Les deux arrêts de David de Gea ont été fantastiques. Vous ne pouvez pas être le numéro un de United si vous n’êtes pas un gardien de but fantastique.

“Nous sommes déçus de ne pas marquer. Nous avons très bien joué à Anfield, raté un penalty, eu quelques occasions, et c’était la même chose ce soir.”

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.