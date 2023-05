Manchester United contre Tottenham : Super League féminine – en direct

En savoir plus

Il ne reste plus que trois matchs de la saison à Manchester United et, franchement, ils doivent tous les gagner s’ils veulent soulever le trophée de la Super League féminine pour la première fois. Chelsea a quatre retards et aura trois matches en moins au moment où le coup de sifflet à plein temps retentira à Leigh.

United s’attendra à battre Tottenham, qui occupe la neuvième place du classement avec quatre victoires en 19 matches de championnat. Chelsea a été la dernière équipe à battre United il y a près de deux mois. Depuis lors, United a semblé imparable, atteignant la finale de la FA Cup et conservant sa première place. Ils ont certainement l’élan, mais avec un voyage à Wembley le week-end prochain pour affronter Chelsea, suivi d’un derby contre City, deuxième, les choses ne pourraient pas être plus sérieuses.

Tottenham fait toujours face à un risque sérieux d’être relégué. Ils seront réalistes dans leur perspective qu’un point à Leigh serait un résultat formidable, avec leur véritable destin à décider lors de leur prochain match contre le club inférieur de Reading.

Coup d’envoi : 12h30