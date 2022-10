Manchester United contre Sheriff Tiraspol – Rapport de match de football – 27 octobre 2022

Cristiano Ronaldo a marqué lors de son retour sur le terrain pour Manchester United lors d’une victoire 3-0 contre le shérif Tiraspol jeudi soir à Old Trafford.

Un but en première mi-temps de Diogo Dalot et un chacun de Marcus Rashford et Ronaldo en seconde place une victoire directe pour l’équipe d’Erik ten Hag, qui a consolidé sa place dans les huitièmes de finale mais fait toujours face à une route potentiellement difficile pour atteindre la Ligue Europa en dernier. -16.

Les hôtes ont parsemé le filet de leur opposition moldave, Ronaldo se rapprochant le plus avant 30 minutes d’une tête pondérée à l’avant de la bouche de but qui a été en quelque sorte tenue à l’écart.

Un premier match mérité est arrivé juste avant la pause lorsque Dalot s’est élevé au-dessus de la défense du shérif et a envoyé une tête de balle devant Maksym Koval, qui a traité cinq tirs sur un total de 13 par United en première mi-temps.

Ronaldo, qui n’était pas dans l’équipe pour le match nul 1-1 de samedi contre Chelsea pour des raisons disciplinaires, a entendu des rugissements de soutien de la part des fidèles d’Old Trafford au début de la seconde période malgré l’envoi d’un tir grand ouvert du haut de la zone bien au-dessus le but.

Cristiano Ronaldo célèbre après avoir marqué un but pour Manchester United contre le shérif Tiraspol. Getty Images

Le n ° 7 de Man United avait le ballon au fond des filets peu de temps après, mais le drapeau du juge de ligne était en position de hors-jeu et Ronaldo a réagi en envoyant le ballon dans les tribunes avec frustration.

Une belle balle de Luke Shaw et une tête encore meilleure de Rashford ont donné à United leur deuxième place, doublant l’avance pour le plus grand plaisir de Ten Hag sur la ligne de touche et tuant efficacement le match avec un shérif surclassé.

Ronaldo s’est retrouvé sur la feuille de match, écrasant le rebond sauvé de sa propre tête au fond du filet, puis pointant triomphalement vers la foule en fête.

Avec la Real Sociedad, leader du groupe E, qui gagne également, United, deuxième, devra probablement remporter un match de la ronde éliminatoire contre l’un des troisièmes de la Ligue des champions, qui comprend déjà les poids lourds européens Juventus, Barcelone et Atletico Madrid, pour entrer dans le match. huitième de finale.