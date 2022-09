Manchester United contre Real Sociedad – Rapport de match de football – 8 septembre 2022

Manchester United a pris un départ perdant en Ligue Europa alors que la Real Sociedad a tenu bon pour une victoire 1-0 dans le groupe E jeudi soir à Old Trafford.

Un moment de silence a été observé avant le coup d’envoi pour rendre hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi à l’âge de 96 ans.

Cristiano Ronaldo, choisi comme partant par Erik ten Hag pour la première fois depuis la défaite 4-0 de United contre Brentford le 13 août, semblait avoir dirigé les hôtes devant à la 36e minute, mais son but a été exclu pour hors-jeu.

Il y avait de l’action aux deux extrémités du terrain, mais aucun but et la première mi-temps s’est terminée sans but, avec Ten Hag faisant venir Bruno Fernandes pour Christian Eriksen et Lisandro Martinez à la place de Diogo Dalot à la pause.

La Sociedad a reçu un penalty controversé peu avant l’heure de jeu lorsqu’un tir de David Silva a ricoché sur la jambe de Martinez et sur son bras et l’arbitre a pointé l’endroit. L’appel pour le ballon de la main a été maintenu et Brais Mendez a battu David de Gea pour porter le score à 1-0 aux visiteurs.

Ten Hag s’est de nouveau tourné vers son banc à la recherche d’un égaliseur, cette fois avec Jadon Sancho, qui a marqué lors de la victoire 3-1 de United contre Arsenal dimanche, pour remplacer la signature estivale d’Antony à la 70e minute.

La Réal a vu le match en tête du groupe E, tandis que Man United occupe la troisième place derrière le shérif Tiraspol, qui a battu Omonia lors de son premier match.

Les joueurs de la Sociedad et leur soutien itinérant ont célébré sauvagement au coup de sifflet final alors que l’équipe d’Imanol Alguacil a remporté une toute première victoire à l’extérieur contre un adversaire anglais en compétition européenne.