Manchester United contre Omonia Nicosie – Rapport de match de football – 13 octobre 2022

Le défunt vainqueur de Scott McTominay a sauvé Manchester United de l’embarras lors d’une victoire 1-0 sur Omonia Nicosie en Ligue Europa jeudi à Old Trafford.

Les Red Devils avaient besoin d’un rallye en seconde période pour battre le club chypriote de première division jeudi dernier, mais ont été frustrés tout au long de l’image inverse malgré la possession dominante et les chances dans le match.

Erik ten Hag’s United a vu Marcus Rashford tenu à l’écart avec le seul gardien d’Omonia Francis Uzoho à battre, une fusée Casemiro a décollé de la barre transversale à la 32e minute et Fred a passé une tête au-dessus du but depuis une bonne position dans une première mi-temps sans but.

C’était plus ou moins la même chose en seconde période pour United, jusqu’à ce que McTominay surgisse dans les arrêts de jeu pour renflouer son équipe avec une arrivée du centre de la surface après que le ballon soit tombé gentiment à ses pieds.

Cette victoire laisse Man United à la deuxième place du groupe E avec neuf points en quatre matchs, trois derrière le leader de la Real Sociedad avec deux matches à jouer.