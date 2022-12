Manchester United contre Nottingham Forest – Rapport de match de football – 27 décembre 2022

Marcus Rashford a retrouvé le chemin des filets alors que Manchester United a battu Nottingham Forest 3-0 mardi, l’international anglais marquant lors de matchs consécutifs depuis son retour de la Coupe du monde au Qatar.

Les buts en première mi-temps de Rashford et Anthony Martial et un tiers tardif de Fred dans un Old Trafford détrempé par la pluie étaient tout ce dont l’équipe d’Erik ten Hag avait besoin pour assurer la victoire et se hisser à la cinquième place de la Premier League avec 29 points.

“Nous devons marquer plus de buts, nous avons créé tellement d’occasions et il nous a fallu attendre juste avant la fin pour marquer le troisième but, nous devons profiter de ce moment plus tôt”, a déclaré Ten Hag après le match.

“Juste avant la mi-temps, nous avons eu deux très bonnes occasions de terminer le match. Il y a beaucoup de matchs à venir, vous pouvez alors économiser de l’énergie et c’est mieux pour tout le monde. Pour la progression de l’équipe, nous devons être plus cliniques.

“Vous pouvez voir que Martial et Rashford sont des buteurs, Bruno Fernandes marquera des buts, mais nous devons être impitoyables.”

Nottingham Forest, nouvellement promu, a poursuivi ses luttes sur la route et a perdu deux en 25 minutes après que Rashford ait terminé avec aplomb sur une spéciale de terrain d’entraînement à partir d’un corner, puis a mis en place Martial pour doubler l’avance sur une contre-attaque flamboyante.

Un but de Forest juste avant la mi-temps semblait avoir ramené l’équipe de Steve Cooper dans le match, mais VAR l’a exclu pour hors-jeu et United a pris son avance de 2-0 dans le vestiaire.

Wayne Hennessey a gardé les visiteurs à portée de main, réalisant une paire de superbes arrêts au milieu de la seconde mi-temps pour empêcher les tentatives d’Antony et Rashord.

Fred est sorti du banc et a brisé sa grande chance d’une autre contre-attaque pour sceller les points pour United et laisser Forest dans la zone de relégation à la 19e place avec 13 points.

Rashford est au milieu d’une série de buts remarquables, marquant trois fois pour l’Angleterre au Qatar et marquant mercredi dernier lors de la victoire de la Coupe Carabao de United contre Burnley, avant d’ajouter à son décompte contre Forest.

“Chaque attaquant a un numéro qu’il veut essayer d’atteindre”, a déclaré Rashford. “Pour moi, c’est de marquer plus que je n’ai jamais marqué en une saison, donc pour moi, je pense que c’est 22 ou 23. Je dois essayer de continuer à marquer et à affecter les matchs.”

Bien qu’il ait disputé les cinq matchs de l’Angleterre à la Coupe du monde, le capitaine de United Harry Maguire a été exclu du onze de départ de Ten Hag avec Luke Shaw, Raphael Varane, Tyrell Malacia et Aaron Wan-Bissaka à l’arrière. Après le match, Ten Hag a déclaré que Maguire avait été malade.

Avec cette victoire, United n’est plus qu’à un point des quatre premiers derrière Tottenham et a un match en moins sur les Spurs d’Antonio Conte.