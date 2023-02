Manchester United contre Nottingham Forest – Rapport de match de football – 1er février 2023

Manchester United s’est qualifié pour la finale de la Coupe Carabao après avoir remporté une victoire cumulée de 5-0 sur Nottingham Forest avec une victoire 2-0 lors de la demi-finale retour de mercredi à Old Trafford.

Le remplaçant Anthony Martial et le milieu de terrain Fred ont marqué des buts rapides en seconde période pour sceller une égalité qui a été effectivement décidée par la victoire 3-0 de Man United au City Ground il y a une semaine.

L’équipe d’Erik ten Hag va maintenant concourir pour son premier trophée depuis 2017 lorsqu’elle affrontera une équipe de Newcastle United disputant sa première grande finale en 24 ans lors de la pièce maîtresse à Wembley le 26 février.

Ten Hag, à la recherche d’un trophée lors de sa première saison à Old Trafford, a choisi de laisser quelques joueurs clés se reposer avec Marcus Rashford et David de Gea commençant sur le banc. Sinon, cependant, c’était une autre formation de départ solide qui comprenait des goûts de Casemiro, Bruno Fernandes et Raphael Varane.

Le patron de United a également utilisé les 30 dernières minutes pour donner à Jadon Sancho sa première apparition depuis le 22 octobre. Après avoir passé du temps loin de l’équipe pour travailler sur des problèmes physiques et mentaux, l’ailier anglais a reçu une grande acclamation de la foule d’Old Trafford alors qu’il a couru pour son retour.

Peut-être sans surprise étant donné la nature unilatérale du match aller, il y avait peu d’intensité offensive au début de mercredi. Il a fallu attendre les phases finales de la première mi-temps pour que l’un ou l’autre gardien de but soit correctement appelé à l’action.

Casemiro a forcé un arrêt bas de Wayne Hennessey dans le but de Forest avec une tête vers le bas avant que Wout Weghorst ne se rapproche encore plus à la mi-temps avec un effort de la tête de sa part à six mètres. L’attaquant prêté, qui a marqué le deuxième but de United au City Ground la semaine dernière, a cependant regardé avec frustration alors que le ballon revenait du pied du poteau.

À l’autre bout, Brennan Johnson, tout comme il l’avait été au match aller, était la plus grande menace de Forest. La vitesse de l’attaquant lui a permis d’obtenir un tir au but du côté droit de la surface après 34 minutes, mais l’effort était direct sur Tom Heaton, remplaçant De Gea dans le but de Man United.

Pendant une grande partie de la seconde mi-temps, le principal sujet de discussion a été une bataille en cours entre Alejandro Garnacho et Johnson. Mais l’introduction par Ten Hag de Rashford, Sancho et Martial juste après l’heure de jeu a provoqué une forte augmentation de la menace offensive de l’équipe locale.

L’impasse n’a pas tardé à sortir. À la 73e minute, Rashford a vu un tir bloqué et Martial était sur place pour claquer le rebond.

À peine trois minutes plus tard, Rashford a obtenu une deuxième passe décisive. Après un beau centre de l’extérieur de son pied droit de Fernandes, Rashford a aidé le ballon à revenir sur le visage du but, permettant à Fred de le repousser à peine à un mètre.