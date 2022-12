Manchester United contre Nottingham Forest : Premier League – en direct

Manchester United apporte quatre changements à son onze de départ depuis la victoire de la Coupe de la Ligue la semaine dernière contre Burnley. David de Gea, Raphael Varane, Luke Shaw et Antony remplacent Martin Dubravka, Victor Lindelof, Scott McTominay et Alejandro Garnacho. Le capitaine du club Harry Maguire est de retour, mais uniquement sur le banc. Lisandro Martinez et Jadon Sancho sont tous les deux portés disparus, le premier étant vraisemblablement toujours en fête.

il y a 26 mois 14h00 HNE Préambule

C’est bien de remonter rapidement sur le cheval après une grosse perte. Dommage le pauvre Nottingham Forest, alors, qui aura ruminé ce Défaite 8-1 au City Ground pendant presque 23 ans. Oui, le jour où Ole Gunnar Solskjaer est venu en ville en février 1999 et a marqué quatre fois en 14 minutes pour avoir poursuivi Manchester United contre la racaille de Ron Atkinson, liée à la relégation, c’était la dernière fois que ces deux clubs célèbres se sont rencontrés. Près d’un quart de siècle de ragoût, bouillonnant dans la marmite.

United était en tête ce jour-là, Forest en bas. La dynamique n’est pas radicalement différente maintenant…

… et vous soutiendriez les hôtes pour remporter sept victoires de suite contre les Tricky Trees ce soir. (Pour mémoire, cette série faible et lointaine de victoires consécutives de United se lit 5-0, 4-1, 4-0, 2-1, 3-0 et 8-1, ce qui donne un total cumulé de 26-3. ) Mais l’histoire rend un petit quelque chose à tout le monde, et Forest garde de bons souvenirs d’une déroute qui lui est propre, La plus grande équipe de Brian Clough éviscérant les presque hommes de Dave Sexton 4-0 juste avant Noël dans un Old Trafford soudainement pas si festif en 1977, sans doute la victoire de signature de leur saison de titre. Il y a donc un peu de contexte, pour ce que valent les matchs d’il y a 22 et 45 ans. Le coup d’envoi de ce soir est à 20h GMT. C’est en marche!