Manchester United contre Newcastle United – Rapport de match de football – 16 octobre 2022

Manchester United a été contraint à un match nul frustrant contre Newcastle à Old Trafford dimanche.

Les hôtes ont été furieux après que l’arbitre Craig Pawson ait exclu deux frappes de Cristiano Ronaldo au début de la seconde période.

L’équipe d’Erik ten Hag a également estimé qu’elle aurait dû recevoir un penalty lorsque Jadon Sancho a été renversé dans la surface.

Le résultat voit United rester à la cinquième place tandis que Newcastle occupe une position derrière eux en sixième.

Les visiteurs pensaient qu’ils auraient dû recevoir un penalty après neuf minutes lorsque Callum Wilson a été défié par Raphael Varane mais l’arbitre Pawson n’était pas intéressé.

Newcastle a eu la meilleure chance de la première mi-temps lorsque Joelinton a frappé les boiseries en succession rapide à bout portant.

Les hôtes ont produit leur meilleur moment après 38 minutes lorsqu’une contre-attaque rapide a vu le tir d’Antony bien arrêté par le gardien de Newcastle Nick Pope.

Après une première mi-temps difficile, United a mieux commencé après la pause et Ronaldo a vu deux buts refusés en succession rapide.

Le premier était dû à un hors-jeu plus tôt dans la préparation tandis que le deuxième incident quelques instants plus tard était beaucoup plus controversé.

Fabian Schar a semblé renvoyer un coup franc à Pope et Ronaldo a intercepté la passe pour marquer mais l’arbitre l’a exclu.

Les hôtes étaient encore plus furieux lorsque l’arbitre a refusé un penalty lorsque Sancho a semblé être coupé par Sean Longstaff à l’intérieur de la surface.

United a eu deux grandes occasions de gagner le match en fin de match, mais Fred et le remplaçant Marcus Rashford ont tous deux raté le match à bout portant.