Manchester United contre Liverpool – Rapport de match de football – 22 août 2022

Manchester United a remporté sa première victoire de la saison de Premier League, battant Liverpool 2-1 dans un Old Trafford bruyant lundi soir.

Les buts de Jadon Sancho et Marcus Rashford de chaque côté de la mi-temps ont donné à Man United et au manager Erik ten Hag un énorme trois points alors qu’il ne s’agissait que du troisième match de la saison pour les deux équipes. Mohamed Salah a marqué en fin de match pour Liverpool, mais les Red Devils se sont accrochés à la victoire.

Comme promis avant le match, un grand groupe de fans de United en colère contre la direction du club sous les propriétaires américains des Glazers a pris part à une manifestation à l’extérieur d’Old Trafford.

Les hôtes sont entrés dans le match sans un point lors de leurs deux premiers matches, mais ont pris les devants à la 16e minute lorsque Sancho a capté une passe au centre de la surface d’Anthony Elanga, s’est composé et a calmement tiré devant Alisson pour donner à United l’avance.

United a bien défendu pendant le reste de la première mi-temps, offrant peu d’occasions à Liverpool et a pris une avance de 1-0 à la pause.

Rashford a doublé l’avantage de l’équipe locale peu de temps après le redémarrage avec une belle finition devant Alisson du ballon traversant d’Anthony Martial qui ne lui laissait que le gardien à battre.

La foule d’Old Trafford a rugi sur son équipe pendant le reste de la seconde mi-temps et Liverpool a semblé inhabituellement à court de réponses alors qu’ils cherchaient à trouver un moyen de revenir dans le match.

Salah est apparu et a marqué à la 81e minute pour réduire de moitié le déficit de Liverpool et mettre en place une fin de match nerveuse pour United, mais l’équipe de Jurgen Klopp n’a pas pu trouver l’égaliseur et reste sans victoire jusqu’à présent cette saison.

La signature de New Man United, Casemiro, a été dévoilée avant le match et surveillée depuis une boîte après avoir terminé son transfert du Real Madrid lundi.

Le résultat a propulsé l’équipe de Ten Hag du pied du tableau à la 14e place, tandis que Liverpool, deuxième de l’année dernière, dont la séquence de 21 matchs sans défaite en Premier League, est 16e avec seulement deux points de ses trois premiers matchs.