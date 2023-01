Manchester United contre Everton – Rapport de match de football – 6 janvier 2023

Marcus Rashford a marqué deux buts et en a marqué un autre depuis le point de penalty alors que Manchester United a surmonté une erreur de David de Gea en première mi-temps pour battre Everton 3-1 au troisième tour de la FA Cup à Old Trafford vendredi.

Rashford a inscrit le premier but de United sur une plaque pour Antony après seulement trois minutes, puis a fait tout le travail acharné avant que Conor Coady ne tourne le ballon dans son propre filet pour remettre l’équipe locale devant sept minutes après le début de la seconde période.

L’attaquant anglais a ensuite scellé la victoire dans les arrêts de jeu en convertissant un penalty après une faute sur le remplaçant Alejandro Garnacho.

Plus tôt, De Gea avait fait un gâchis d’un centre bas pour permettre à Coady d’égaliser pour Everton en difficulté de Frank Lampard à la 14e minute.

Les visiteurs pensaient avoir un deuxième égaliseur après la mi-temps, mais l’arrivée à bout portant de Dominic Calvert-Lewin a été exclue pour hors-jeu dans la préparation suite à un contrôle VAR pour permettre à United de sceller une septième victoire consécutive dans toutes les compétitions.

Lors de sa première expérience de la compétition, le manager de Man United, Erik ten Hag, a montré qu’il prenait la FA Cup au sérieux en alignant une équipe presque complète, à l’exception de Luke Shaw associé à Raphael Varane au centre de la défense.

C’est cependant Rashford revigoré qui a volé la vedette, apportant sa série de contributions à cinq matchs consécutifs pour la première fois de la carrière du joueur de 25 ans à United.

Marcus Rashford compte désormais cinq buts et trois passes décisives lors de ses cinq dernières apparitions pour Manchester United. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Il a été fortement impliqué alors que l’équipe locale a rapidement pris les devants. Après avoir marqué quatre buts en quatre matchs depuis son retour de la Coupe du monde, cette fois Rashford a joué le rôle de créateur en passant devant un défenseur à gauche de la surface avant de poser le ballon sur le visage du but pour qu’Antony se glisse et applique la finition.

Le but sera un coup de pouce pour le Brésilien, qui n’avait pas trouvé le chemin des filets depuis qu’il avait marqué contre les mêmes adversaires le 9 octobre.

Il est apparu à ce stade que United continuerait à rouler vers la victoire, en particulier lorsque Anthony Martial a rapidement tiré juste à côté de 20 mètres.

Mais à partir de rien, Everton a reçu un retour emballé dans le concours.

Quelques instants seulement après avoir pris une pause lorsque le tir de Demarai Gray est revenu du poteau et a rebondi à quelques centimètres du dos du gardien de but, De Gea a remis à Everton un égaliseur.

Amadou Onana a bien fait de créer l’espace pour serrer un centre mais De Gea a été pris complètement au dépourvu pour permettre au ballon de ricocher entre ses jambes et de tomber pour que Coady produise un simple tap-in.

United continuait de menacer de revenir devant. Martial a été refusé par Jordan Pickford lors d’un face-à-face tandis que Rashford et Christian Eriksen se sont également rapprochés. Mais Everton, soutenu par l’égalisation du score, a pu prendre davantage pied dans le concours alors qu’il cherchait à arrêter une glissade qui les a vus sans victoire depuis octobre.

La détermination des visiteurs, cependant, ne durera que quelques minutes après le début de la seconde période.

Juste après avoir perdu Alex Iwobi à cause d’une blessure inquiétante, Coady a trouvé le filet à Stretford End pour la deuxième fois, cette fois en glissant et en détournant le ballon vers son propre but.

Le crédit, cependant, revient à Rashford, qui a montré pleinement sa confiance renouvelée, déroutant Seamus Coleman et atteignant la signature avant que sa réduction ne soit rencontrée par Coady.

Everton a continué à faire preuve de conviction et a brièvement pensé qu’ils avaient de nouveau égalisé, mais la pénalité tardive de Rashford a confirmé qu’ils seraient laissés pour se concentrer sur une campagne de Premier League qui les a vus tomber dans la zone de relégation.

Man United, quant à lui, scelle une place au quatrième tour de la FA Cup pour la neuvième saison consécutive alors qu’il cherche son premier trophée de quelque nature que ce soit en six ans.