Manchester United contre Everton – Rapport de match de football – 2 octobre 2021

Manchester United a connu un autre après-midi frustrant en Premier League alors qu’il était tenu en échec 1-1 par Everton à Old Trafford.

Anthony Martial a donné l’avantage à United 42 minutes avant qu’Andros Townsend n’égalise les choses juste après l’heure de jeu. Dans une torsion tardive, l’effort tardif de Yerry Mina a été exclu pour hors-jeu car les deux équipes ont dû se contenter d’un point.

Le résultat augmente la pression sur le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, qui a récolté un point sur six et n’a pas réussi à garder sa cage inviolée en neuf matches de championnat – sa pire course défensive en 50 ans.

– Carnet d’initiés : Ronaldo dit à Ole : United doit être plus rapide

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Solskjaer a créé une grande surprise avant le match en laissant tomber Cristiano Ronaldo et Paul Pogba sur le banc, Martial commençant malgré un maigre retour de deux buts lors de ses 24 dernières apparitions pour le club avant le match. Everton de Rafael Benitez, quant à lui, était sans Dominic Calvert-Lewin et Richarlison en raison d’une blessure, tandis qu’Alex Iwobi a échoué à un test de condition physique tardif.

Ronaldo a marqué un but à la 95e minute, son cinquième but en cinq matches depuis son retour, contre Villarreal en Ligue des champions en milieu de semaine. Mais il était un absent de haut niveau pour commencer, car Solskjaer a fait tourner son équipe après s’être plaint du calendrier des rencontres à la suite des exploits du club en Europe.

Andros Townsend a frappé alors qu’Everton tenait Manchester United à égalité. Tony McArdle/Everton FC via Getty Images

United a subi une défaite 1-0 contre Aston Villa la dernière fois en championnat, mais ils ont commencé brillamment ici, Martial se dirigeant large et Mason Greenwood traversant le but dans les 10 premières minutes. Michael Keane a ensuite eu une chance décente pour les visiteurs alors qu’il se dirigeait large, avant qu’Edinson Cavani ne voit une tête puissante sauvée par Jordan Pickford.

Demarai Gray a été le dernier à menacer dans une première mi-temps animée pour Everton avant que United ne prenne la tête. Bruno Fernandes a glissé le ballon à Martial et il ne s’est pas trompé, envoyant un puissant drive dans le filet.

Martial a été remplacé par Jadon Sancho et Ronaldo a remplacé Cavani à la 55e minute, mais un peu moins de 10 minutes plus tard, le niveau était égal. Fred a été musclé du ballon dans la moitié d’Everton et les visiteurs ont cassé, le ballon trouvant son chemin vers Townsend qui l’a fracassé devant David De Gea.

Solskjaer a réagi en faisant appel à Pogba pour Fred avec 20 minutes à jouer et Ronaldo a ensuite fait un effort à travers le but, avant que Pogba n’en fouette un. Mina a ensuite glissé le ballon à la maison sur 85 minutes, seulement pour que VAR l’exclue pour hors-jeu.

United a poussé pour un vainqueur mais n’a pas réussi à trouver la percée, et un Ronaldo déçu a marché directement dans le tunnel au coup de sifflet final alors que l’équipe de Solskjaer glissait à nouveau.