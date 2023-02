Manchester United contre Crystal Palace – Rapport de match de football – 4 février 2023

Manchester United a grimpé à la troisième place du classement de la Premier League avec une victoire 2-1 sur Crystal Palace à Old Trafford samedi.

Bruno Fernandes et Marcus Rashford ont marqué un but dans chaque mi-temps, mais les hôtes ont joué les 20 dernières minutes avec 10 hommes après que Casemiro ait reçu un carton rouge direct.

Jeff Schlupp a donné de l’espoir à Palace après l’expulsion de Casemiro, mais l’équipe d’Erik ten Hag a tenu bon pour remporter une autre victoire.

Le résultat voit United remporter une quatrième victoire consécutive depuis sa défaite de dernière minute à Arsenal le mois dernier.

Les hôtes ont reçu un penalty après cinq minutes lorsque VAR a jugé que Will Hughes avait géré le centre de Rashford à l’intérieur de la surface.

Fernandes a intensifié pour marquer sur coup de pied et United a dominé la première mi-temps mais n’a pas réussi à marquer un autre but.

United a doublé son avance après la pause lorsque Luke Shaw a mis en place Rashford qui a produit une belle finition.

Le match a tourné après 70 minutes lorsque Casemiro a été expulsé suite à un contrôle VAR pour avoir attrapé le cou de Hughes.

Cinq minutes plus tard, Palace a récupéré un but alors que Schlupp déviait David de Gea d’un corner.

Les visiteurs se sont précipités à la recherche d’un égaliseur, mais Ten Hag a endigué la marée en envoyant Harry Maguire, la signature du prêt Marcel Sabitzer et Victor Lindelof, qui ont remplacé leur compatriote remplaçant Alejandro Garnacho, alors qu’ils tenaient pour gagner.

“Les 70 premières minutes ont été toutes les nôtres, nous avons dominé le jeu et nous avons très bien joué. Un grand compliment pour l’équipe, beaucoup d’énergie et ils ont très bien joué en possession et dans la transition défensive”, a déclaré Ten Hag dans une émission télévisée. entretien.

“Les 20 dernières minutes, nous avons montré que nous pouvions nous battre, nous pouvions nous battre. C’est un grand esprit d’équipe, ils se tiennent [up] l’un pour l’autre et nous en sommes heureux”, a-t-il ajouté.

Les informations de Reuters ont également été utilisées dans ce rapport.