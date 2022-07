Manchester United contre Crystal Palace – Rapport de match de football – 19 juillet 2022

MELBOURNE, Australie – Anthony Martial a poursuivi sa bonne forme cet été avec un troisième but en autant de matchs lors de la tournée en Thaïlande et en Australie, mais la victoire 3-1 de Manchester United sur Crystal Palace à Melbourne a été gâchée par des sections de la foule au Melbourne Cricket Ground hue Harry Maguire.

Martial, Marcus Rashford et Jadon Sancho ont marqué les buts contre un Palace en sous-effectif, qui a marqué une consolation grâce à Joel Ward, pour maintenir le record de pré-saison parfait d’Erik ten Hag.

Mais le Néerlandais a dû endurer des huées bruyantes pour son capitaine, Maguire, pendant la majorité de la première mi-temps et a également vu le défenseur de 19 ans Will Fish, qui n’était sur le terrain que depuis 20 minutes après être entré en seconde mi-temps. remplaçant, expulsé.

Jouant pour la deuxième fois au MCG, Ten Hag a maintenu son thème de départ avec une équipe solide et a de nouveau choisi les habitués de la première équipe David de Gea, Bruno Fernandes, FredScott McTominay et Sancho.

Maguire a également été choisi pour commencer et lorsque son nom a été lu, il a été accueilli par les huées de sections de la foule de 76 000 personnes.

Les huées ont continué pendant environ 30 minutes à chaque fois que Maguire a touché le ballon et ne se sont arrêtées que lorsque le défenseur anglais a failli marquer avec un tir qui a été large.

À ce moment-là, United menait déjà 1-0; Martial marque pour le troisième match de suite après avoir décoché le centre de Diogo Dalot depuis la droite.

Manchester United a poursuivi son record de pré-saison parfait avec une victoire sur Crystal Palace. Photo de Robert Cianflone/Getty Images

Martial n’a marqué que quatre buts en championnat la saison dernière avant un prêt décevant à Séville, mais a saisi sa chance d’impressionner Ten Hag en l’absence de Cristiano Ronaldo.

Après avoir effectué 10 changements à la mi-temps lors de matchs contre Liverpool et Melbourne Victory, Ten Hag a intensifié ses préparatifs pour la nouvelle saison en laissant la majorité de son onze de départ jusqu’à la 60e minute.

Et au moment où ils sont partis, Rashford avait terminé un mouvement d’équipe exquis qui impliquait Martial, Sancho et Donny van de Beek et Sancho s’était enfui pour faire calmement 3-0.

Une fois que United a apporté une foule de changements, Ward en a retiré un avec une tête qui se tortillait sous De Gea et Fish, jouant pour la première fois en tournée après avoir rejoint l’équipe en remplacement d’Axel Tuanzebe, a reçu un carton rouge pour avoir tiré revient Victor Akinwale aux abords de la surface de réparation.

United, cependant, a tenu bon pour une troisième victoire consécutive et s’est ensuite rendu à Perth pour affronter Aston Villa lors de leur dernier match de la tournée.