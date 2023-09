Manchester United contre Crystal Palace : Coupe Carabao – en direct

18 minutes : Incroyablement frustrant pour Henderson, qui a raté les derniers mois de la saison dernière en raison d’une blessure à Forest. On espère juste qu’il s’est suffisamment réchauffé. C’était un coup de pied très courant, sans pression, et on aurait dit qu’il tirait sa cuisse en la repoussant.

16 minutes : Dean Henderson, anciennement de United et dont on se souvient pour ses débuts à Palace, semble avoir tiré quelque chose lors d’un long coup de pied de routine par l’arrière. Il fait immédiatement signe au banc. Ce sera Sam Johnstone, également ancien de United (et qui a si bien performé ces dernières semaines), qui entrera en jeu.

10 minutes: Martial, avec seulement quatre buts en 2023, semble en manque de confiance et une touche lourde dans sa moitié de terrain trahit un coup franc dangereux de Palace, qui n’aboutit finalement à rien. Il y a un bon joueur quelque part, mais vous craignez pour son avenir à Old Trafford avec l’arrivée de Hojlund et la capacité de Rashford à jouer au milieu.

il y a 1h 14h00 HAE Préambule

Il s’agit en fait d’une répétition générale pour le match de Premier League de samedi entre Manchester United et Crystal Palace, également à Old Trafford. Mais pour Erik ten Hag, cela pourrait être un match déterminant pour la saison, ou du moins un match déterminant pour le début de la saison.

United a, au mieux, manqué de fluidité et, au pire, a été un peu en ruine ; bien loin de ce que beaucoup pensaient être après plus d’un an de règne de Ten Hag. Leur équipe est pleine de qualité, ils ont beaucoup investi et ils ont un bon mélange d’expérience et de jeunesse. Pourtant, jusqu’à présent, il y a eu des victoires serrées contre les Wolves, Forest et Burnley et des défaites contre Tottenham, Brighton, Arsenal et le Bayern. Ils ont donc battu les équipes les plus faibles et perdu contre toutes les équipes (sans doute) plus fortes. Ce n’est pas le cas crier révolution.

Quelque chose se passe, et c’est peut-être la nuit où l’ETH le découvrira. Tous les problèmes de Manchester United ne sont pas sur le terrain en ce moment, mais nous pouvons certainement nous attendre à ce que quelques autres joueurs marginaux soient éliminés ce soir, et cela pourrait changer la réflexion du Néerlandais sur les futures sélections. Peut-être que quelque chose va cliquer.

Pour Palace, le premier objectif cette saison sera la survie et malgré un bon départ du club cette saison, tout le reste sera largement considéré comme une distraction. Leur saison ne sera pas définie par une visite de Coupe de la Ligue à Old Trafford, mais le club n’a jamais remporté de titre de champion de premier plan, de FA Cup ou de Coupe de la Ligue. S’ils battent United ce soir, Roy Hodgson serait idiot de ne pas poursuivre un peu. de gloire. On ne peut pas sous-estimer ce qu’une victoire de Wembley signifierait pour les habitants du sud de Londres.

Démarrer: 20h BST.