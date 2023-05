Manchester United contre Chelsea – Rapport de match de football – 25 mai 2023

Manchester United sera de retour en action en Ligue des champions la saison prochaine après avoir battu Chelsea 4-1 jeudi pour s’assurer une place parmi les quatre premiers en Premier League.

Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes (penalty) et Marcus Rashford ont marqué pour United, qui avait besoin d’un point lors de ses deux derniers matches de championnat pour mettre officiellement fin aux espoirs de Liverpool de s’assurer une place dans la première compétition de clubs d’Europe.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« C’est important, ce club appartient à la Ligue des champions », a déclaré le manager Erik ten Hag à Sky Sports. « Mais ce n’est pas facile en Premier League. C’est une compétition difficile, donc c’est une performance énorme quand on y arrive. »

United, triple champion d’Europe, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière, est troisième avec 72 points à un match de la fin, six points d’avance sur Liverpool, cinquième.

Newcastle, quatrième, s’est assuré une place parmi l’élite européenne après un match nul et vierge contre Leicester City lundi. Chelsea, qui a lutté toute la saison, est 12e avec 43 points.

United, qui a couronné sa saison de Premier League dimanche en accueillant Fulham, 10e, a remporté la Carabao Cup en février et visera à réaliser un doublé national face à ses rivaux Manchester City lors de la finale de la FA Cup le 3 juin.

« [The season has been] décent, ce n’est pas parfait parce que nous en voulons plus », a déclaré Fernandes. « Mais pour ce que nous avons fait cette saison, je pense que c’est génial. A remporté un trophée, nous arrivons dans les quatre premiers – c’était notre objectif après avoir vu que nous ne pouvions pas aller en Premier League Manchester United vs. Chelsea – Football Match Report – May 25, 2023.

« Maintenant, il s’agit de bien terminer la ligue et d’aller en FA Cup et de gagner. »

L’équipe de Ten Hag est invaincue en Premier League à Old Trafford depuis 17 matchs, remontant au week-end d’ouverture de la saison.

« Ils savent à quel point ils sont importants pour nous », a déclaré Fernandes à propos des supporters locaux. « Vous avez pu voir au cours de la saison à quel point c’était important dans de nombreux matchs, alors nous apprécions simplement tous les efforts. »

Casemiro a marqué à la sixième minute avec une tête à bout portant sur un long coup franc. Le milieu de terrain brésilien a aidé à mettre en place le but de Martial juste avant la mi-temps avec une puce sans regard sur le chemin de Jadon Sancho. Martial était là pour envoyer le ballon dans le filet vide.

L’équipe de Chelsea du manager par intérim Frank Lampard s’est effondrée dans les dernières minutes. Après que Fernandes ait porté le score à 3-0 avec un penalty à la 73e minute, Rashford est revenu d’une absence de deux matchs pour marquer son 30e but de la saison toutes compétitions confondues, coupant le ballon autour du gardien Kepa Arrizabalaga.

Malgré la jubilation d’avoir décroché une place dans le top quatre, une blessure en première mi-temps à l’ailier Antony ainsi qu’à Luke Shaw sera une préoccupation pour Ten Hag avant le match de United contre Man City. Les Diables Rouges sont déjà privés de Lisandro Martinez et Marcel Sabitzer pour ce match.

Joao Felix en a retiré un pour les visiteurs à la 89e minute, mais le match était aussi hors de portée que leur saison, Chelsea devant terminer dans la moitié inférieure de la Premier League pour la première fois depuis 1995-96.