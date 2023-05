Manchester United contre Chelsea : Premier League – en direct

Les évènements clés il y a 13 mois Les équipes

il y a 3 m 14h13 HAE Frank Lampard parle à Sky. «Nous jouons pour la fierté, jouons pour Chelsea… une opportunité pour chaque individu… la saison est peut-être terminée en termes de ce que nous pouvons réaliser et de ce que Chelsea est habitué à réaliser, mais individuellement, il y a une raison dans le vestiaire pour tout le monde… il y a beaucoup de fierté en jeu… [the large squad size] a été difficile… l’équilibre a été difficile cette année et je suis évidemment arrivé à la fin de cela… la taille de l’équipe est quelque chose que le club va aborder… il y a beaucoup de normes et de bases qui ont chuté d’un niveau… le niveau de base avant de passer aux tactiques doit encore être amélioré. Quant à la situation de Mason Mount? «Je ne sais pas quelle sera la solution… c’est un problème de club et de Mason… Je ne sais pas où en est Mason personnellement… Je sais qu’il est tenu en haute estime au club et fait ce qu’ils peuvent pour le faire rester… Je ne parlerais jamais de nos jours de ce qu’un joueur devrait faire… les joueurs passent à autre chose… c’est dommage que nous soyons dans cette situation où cela se produit peut-être.



il y a 9 mois 14.07 HAE Manchester United est sur une déchirure gagnante de deux matchs, donc si ce n’est pas cassé, etc., et ainsi de suite, et ainsi de suite. Erik ten Hag nomme un onze de départ inchangé après la victoire 1-0 à Bournemouth le week-end dernier. Marcus Rashford revient de blessure et prend une place sur le banc. Chelsea apporte trois changements à l’équipe qui a commencé la défaite 1-0 à Manchester City dimanche. Carney Chukwuemeka, Mykhailo Mudryk et Noni Madueke remplacent Thiago Silva et Ruben Loftus-Cheek, qui tombent sur le banc, et Raheem Sterling, qui manque complètement.