Manchester United contre Charlton Athletic – Rapport de match de football – 10 janvier 2023

Un doublé tardif de Marcus Rashford a permis à Manchester United de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Carabao avec une victoire 3-0 sur Charlton Athletic en quart de finale mardi à Old Trafford.

La belle frappe de curling d’Antony à la 21e minute a donné à United une avance méritée avant que la résistance de leurs adversaires de la Ligue 1 ne se termine par deux buts dans les dernières minutes du remplaçant en forme Rashford pour sceller la victoire de l’équipe très changée d’Erik ten Hag.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les deux finitions cliniques de Rashford ont porté le total de sa saison à 15 buts dans toutes les compétitions et signifient qu’il a maintenant marqué lors de huit matchs à domicile successifs de Man United.

“Je vous l’ai dit à plusieurs reprises, quand il se met en position, en un contre un dans la surface, il marquera”, a déclaré l’entraîneur Erik ten Hag. “C’est ce qu’il fait en ce moment. S’il reste concentré et continue de faire ce qu’il fait, il marquera plus.

“J’étais content en première mi-temps, mais j’étais moins content de ne pas être clinique devant le but. Nous avons créé beaucoup d’occasions. Nous aurions dû marquer plus. Parfois, nous avons besoin de cette passe supplémentaire. Nous avons dû nous battre jusqu’à la fin.

“Mais nous marquons des buts depuis l’arrière, sur coups de pied arrêtés aussi, donc je pense que nous progressons.”

Marcus Rashford est dans la meilleure forme de buteur de sa carrière. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Rashford avait commencé sur le banc alors que Ten Hag apportait huit changements à la composition de United qui avait battu Everton 3-1 en FA Cup vendredi, avant le derby de samedi contre Manchester City.

En plus du remplaçant Tom Heaton dans les buts, il y a eu un premier départ depuis la finale de la Coupe du monde pour le défenseur central argentin Lisandro Martinez. À l’avenir, il y avait une sensation de jeunesse dans la formation, y compris des débuts seniors pour le milieu de terrain de 17 ans Kobbie Mainoo et un trio d’avant composé d’Alejandro Garnacho, Anthony Elanga et Antony.

United était dans l’ascendant dès le départ et aurait pu prendre les devants dans les deux premières minutes, mais Diogo Dalot a enroulé un premier tir au-dessus de la barre juste à l’intérieur de la surface.

Garnacho a créé cette chance après une belle course sur la gauche et les pieds rapides de l’Argentin de 18 ans ont constitué la plus grande menace pour Charlton tout au long.

C’est cependant un autre jeune sud-américain qui a sorti l’impasse. Après avoir été choisi par Fred au coin de la surface de réparation, Antony a coupé son pied gauche de manière familière avant de choisir le coin supérieur pour battre facilement le gardien de Charlton Ashley Maynard-Brewer.

C’était le cinquième but du joueur de 22 ans depuis son transfert estival de l’Ajax, et la première fois qu’il marquait lors de matchs consécutifs sous un maillot de Man United.

Leur avance aurait bien pu être doublée avant la mi-temps. Quelques instants après avoir pris les devants, une ruée vers le but s’est terminée avec Elanga ayant un tir bloqué devant le but. Puis, à la 35e minute, Fred a frappé un coup franc puissant de loin qui a claqué l’intérieur du poteau.

Après avoir peu menacé dans les 45 premières minutes, Charlton est sorti de la pause avec un certain élan offensif avec le milieu de terrain Scott Fraser tirant rapidement au-dessus de la barre transversale avec la meilleure ouverture du match des visiteurs à ce point.

À l’autre bout, Garnacho a continué à avoir l’air dangereux et a forcé Maynard-Brewer à un bel arrêt en plongeon.

Charlton a continué à montrer un combat admirable dans ses efforts pour égaliser, mais c’est United qui a affiché la plus grande menace d’attaque. Et il a fallu un autre arrêt impressionnant de Maynard-Brewer, cette fois du remplaçant Christian Eriksen, pour maintenir le déficit à un.

Mais il ne pouvait rien faire pour empêcher Rashford de sécuriser le résultat et de porter son total à sept buts en six matchs depuis son retour de la Coupe du monde.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.