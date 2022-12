Manchester United contre Burnley – Rapport de match de football – 21 décembre 2022

Christian Eriksen et Marcus Rashford ont marqué alors que Manchester United battait Burnley 2-0 mercredi soir à Old Trafford pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Carabao.

Le match a vu une foule de joueurs de la Coupe du monde prendre le terrain pour United, y compris les buteurs Eriksen et Rashford, ainsi que Bruno Fernandes, Antony et Casemiro alors que l’équipe d’Erik ten Hag a commencé son retour au club avec un bang.

Eriksen a mis United devant à la 27e minute à très courte distance, envoyant le ballon dans le haut des filets grâce à une brillante passe décisive d’Aaron Wan-Bissaka.

Juste avant l’heure de jeu, Rashford a doublé l’avantage des hôtes avec un effort individuel exceptionnel, ramassant le ballon au milieu de terrain, battant plusieurs défenseurs lors d’une course déviée dans la surface et battant Bailey Peacock-Farrell à son deuxième poteau.

Burnley, leader du championnat de Vincent Kompany, a eu une paire d’occasions de qualité pour revenir dans le match, mais a gaspillé les deux alors que United rejoignait les autres équipes de Premier League Leicester City, Wolves, Newcastle United, Southampton et Nottingham Forest et en quarts de finale, tandis que la Ligue Un Charlton Athletic a battu Brighton aux tirs au but pour se qualifier comme la seule équipe ne faisant pas partie de l’élite anglaise.

Le vainqueur du match de jeudi entre Liverpool et Manchester City déterminera la huitième équipe avant le tirage au sort plus tard dans la journée.