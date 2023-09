Manchester United contre Brighton, West Ham contre Manchester City : montre – en direct

il y a 2 mois 10h12 HAE West Ham 0-0 Man City Possession jusqu’à présent : West Ham 20-80 Man City.



il y a 3 mois 10h10 HAE Man Utd 0-0 Brighton Il semble que Man Utd ait bien commencé à Old Trafford, Rasmus Hojlund n’ayant tout simplement pas réussi à toucher un méchant centre de Marcus Rashford. Apparemment.



il y a 6 mois 10h08 HAE West Ham 0-0 Man City Alphonse Areola vient apparemment de réaliser un brillant triple arrêt, Tomas Soucek dégageant la ligne dans la même attaque.



il y a 9 mois 10h05 HAE BUT! Preston 1-0 Plymouth (Holmes 1) Preston, qui remontera au sommet du championnat avec une victoire, est déjà en tête à Deepdale. Duane Holmes est entré de la tête après précisément 38 secondes.



il y a 10 minutes 10h04 HAE 16 – Mats Hummels a marqué lors de la 16e saison consécutive de Bundesliga, égalant le record BL détenu par cinq autres joueurs (le plus récemment Olaf Thon de 1984/85 à 1999/2000). Coureur de longue durée. #SCFBVB pic.twitter.com/6AcN4xGDCl – OptaFranz (@OptaFranz) 16 septembre 2023



il y a 12 mois 10h02 HAE Man Utd 0-0 Brighton « Avec la victoire annuelle d’Everton sur Arsenal à Goodison qui n’aura lieu que demain, je n’ai pas grand-chose à dire si ce n’est qu’entendre Pervis Estupiñan me rappellera toujours Pervis Ellison de la NBA, surnommé ‘Never Nervous Pervis' », écrit Matt Burtz. « N’hésitez pas à coopter ce surnom aujourd’hui si le besoin s’en fait sentir. » Cela pourrait être délicat : il n’est pas dans l’équipe. Je veux dire, je sais que je vais bien…



il y a 14 mois 10h00 HAE Pipi, pipi ! Les matchs de 15 heures sont opérationnels et voici les derniers scores de la Premier League. Loups 1-3 Liverpool (FT)

il y a 19 mois 09h54 HAE En savoir plus sur l'absence de Roy Hodgson lors du match de Crystal Palace à Villa Park Le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson, tombé malade avant le match contre Aston Villa



il y a 21 mois 09h53 HAE « Match à domicile massif pour les États-Unis aujourd’hui après un mauvais début de saison », écrit Rick Harris. « Le manager a dépassé les attentes en terminant parmi les quatre premiers, mais cela ne compte pas s’il perd à nouveau aujourd’hui. Erik a eu une semaine difficile mais c’est bien sûr Eddie Howe qui craindrea le pire si Brentford repart avec les trois points.



il y a 25 mois 09h49 HAE Rapport de match : Wolves 1-3 Liverpool Ben Fisher était à Molineux pour voir Liverpool donner une autre démonstration de sa mentalité monstrueuse. La frappe tardive d'Andy Robertson alimente la victoire de Liverpool contre les Wolves



il y a 34 mois 09h40 HAE Voici le classement de la Premier League avant les matchs de 15h



il y a 37 mois 09h36 HAE Serie A : Juventus 2-0 Lazio (35 minutes) La Lazio a eu la majeure partie du ballon à Turin ; La Juventus a marqué les deux buts grâce à Dusan Vlahovic et Federico Chiesa.



il y a 40 mois 09h34 HAE Temps plein : St Johnstone 0-2 Rangers Les Rangers ne se sont pas toujours amusés à Perth – demandez à Graeme Souness – mais cela semble être un après-midi plutôt confortable. Danilo et le rabbin Matondo ont inscrit les buts, même si Danilo a subi une commotion cérébrale alors qu’il marquait et a dû sortir.

il y a 42 mois 09h32 HAE À temps plein : Wolves 1-3 Liverpool Une autre victoire par derrière pour Liverpool, qui passe à 13 points en cinq matchs. Malgré quelques performances douteuses au premier semestre, le redémarrage se déroule extrêmement bien. Wolves 1-3 Liverpool : Premier League – réaction en direct

il y a 47 mois 09h27 HAE Également OTD 1981… Monaco 2-5 Dundee United



il y a 53 min 09h21 HAE BUT! Wolves 1-3 Liverpool (Buenos et 90+1) Partout à Molineux. Pour la troisième fois cette saison, Liverpool revient au score pour s'imposer. C'est un peu inquiétant pour tout le monde. Wolves contre Liverpool : Premier League – en direct



il y a 54 min 09h20 HAE Pendant ce temps, en Ecosse «Après-midi Rob», dit Simon McMahon. « Le match du jour en Écosse est sans aucun doute Celtic contre Dundee, alors que les hommes de Dens cherchent à s’appuyer sur leur début impressionnant et solide en choquant les champions à Glasgow Dundee United contre Morton à Tannadice.

il y a 54 min 09h19 HAE Nouvelles de l’équipe West Ham contre Man City City n’a que huit joueurs sur le banc, dont deux gardiens de but et la nouvelle recrue Matheus Nunes. Mateo Kovacic et Jack Grealish ont rejoint leur liste de blessés. Jambon de l’Ouest (4-1-4-1) Aréole; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson ; Álvarez ; Bowen, Soucek, Ward-Prowse, Paqueta; Antoine.

Remplaçants : Fabianski, Cresswell, Mavropanos, Ogbonna, Kehrer, Fornals, Kudus, Ings, Benrahma. Man City (possible 4-2-1-3) Ederson ; Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol ; Rodri, Bernardo ; Álvarez ; Foden, Haaland, Doku.

Remplaçants : Ortega, Carson, Ake, Lewis, Phillips, Gomez, Matheus Nunes, Bobb. David Moyes trouve toujours le moyen de confondre ses critiques à West Ham

il y a 1h 09h16 HAE Actualités de l’équipe Tottenham contre Sheff Utd Tottenham (4-1-2-3) Vicaire; Porro, Romero, van de Ven, Udogie ; Bissouma; Sarr, Maddison; Kulusevski, fils, Salomon.

Remplaçants : Forster, Emerson Royal, Dier, Davies, Skipp, Hojbjerg, Perisic, Richarlison, Johnson. Sheffield United (5-3-2) Foderingham ; Bogle, Ahmedhodzic, Basham, Robinson, Thomas ; Vinicius Souza, McAtee, Hamer ; McBurnie, Archer.

Remplaçants : Davies, Trusty, Larouci, Seriki, Norwood, Davies, Ben Slimane, Traoré.



il y a 1h 09h14 HAE OBJECTIFS! St Johnstone 0-2 Rangers (Matondo 79) ; Loups 1-2 Liverpool (Robertson 85) Wolves contre Liverpool : Premier League – en direct



il y a 1h 09h13 HAE Actualités de l’équipe Man Utd contre Brighton Des nouvelles d’équipe fascinantes, impliquant principalement Brighton. Roberto De Zerbi a effectué six changements par rapport à l’équipe qui a battu Newcastle avant la trêve internationale, Pervis Estupinan et Solly March (blessure musculaire mineure) étant absents de l’équipe. Les joueurs entrant dans l’équipe comprennent Mahmoud Dahoud, Adam Lallana et Simon Adingra. Rasmus Hojlund fait ses débuts complets pour Man Utd, et il semble que Bruno Fernandes jouera sur l’aile droite en l’absence de tout le monde. Sergio Réguilon démarre également. Man Utd (possible 4-2-1-3) Onana; Dalot, Lindelof, Martinez, Reguilon ; Casemiro, McTominay; Eriksen ; Fernandes, Hojlund, Rashford.

Remplaçants : Bayindir, Maguire, Wan-Bissaka, Evans, Pellistri, Gore, Mejbri, Martial, Garnacho. Brighton (4-2-1-3 possible) Acier ; Lamptey, van Hecke, Dunk, Veltman ; Gross, Dahoud ; Lallana ; Adingra, Welbeck, Mitoma.

Remplaçants : Verbruggen, Igor Julio, Webster, Baleba, Milner, Gilmour, Joao Pedro, Ferguson, Ansu Fati.

il y a 1h 09.09 HAE Actualités de l’équipe Fulham contre Luton João Palhinhadont le transfert au Bayern Munich a échoué à la dernière minute, revient au milieu de terrain de Fulham. Jacob Brun, Albert Sambi Lokonga et Tom Lockyer tous entrent dans l’équipe de Luton. Fulham (4-3-3) Léno ; Tête, Diop, Ream, Castagne ; Pereira, Palhinha, Reed ; Wilson, Jiménez, Willian.

Remplaçants : Rodak, Bassey, Ballo-Toure, Cairney, François, De Cordova-Reid, Carvalho, Iwobi, Carlos Vinicius. Luton (5-3-2) Kaminsky ; Kaboré, Burke, Andersen, Lockyer, Bell ; Chong, Nakamba, Sambi Lokonga ; Morris, Brun.

Remplaçants : Krul, Mengi, Berry, Mpanzu, Giles, Doughty, Ogbene, Woodrow, Adebayo.

il y a 1h 09.06 HAE Actualités de l’équipe Aston Villa contre Crystal Palace Le passionnant Nicola Zaniolo fait ses débuts complets pour Villa. Aston Villa (4-2-2-2) Martinez ; Cash, Konsa, Torres, Digne ; Kamara, Douglas Luiz; Zaniolo, McGinn; Diaby, Watkins.

Remplaçants : Olsen, Marschall, Moreno, Chambers, Lenglet, Bailey, Dendoncker, Duran. Palais de Cristal (4-2-3-1) Johnstone ; Quartier, Andersen, Richards, Mitchell ; Doucouré, Hughes ; Ayew, Eze, Schlupp; Édouard.

Remplaçants : Henderson, Matthews, Holding, Clyne, Ebiowei, Ahamada, Riedewald, Rak-Sakyi, Mateta.



il y a 1h 09h00 HAE 73 minutes : Loups 1-1 Liverpool Toujours à égalité à Molineux, même si Liverpool est désormais bien en tête. Barry Glendenning regarde celui-là. Wolves contre Liverpool : Premier League – en direct



il y a 1h 08h58 HAE Hodgson ratera le match contre Palace Aston Villa contre Crystal Palace Roy Hodgson ne sera pas à Villa Park cet après-midi après avoir été malade ce matin. Il est en contact avec son personnel en coulisses, ce qui, espérons-le, signifie que ce n’est pas trop grave. Malheureusement, Roy Hodgson est tombé malade plus tôt dans la journée et n’est pas à Villa Park. Roy est en contact avec Paddy McCarthy, qui prendra l’équipe aujourd’hui assisté de Ray Lewington. Roy a envoyé ses meilleurs vœux à l’équipe avant le match. Nous adressons nos meilleurs vœux à Roy… pic.twitter.com/QIh887zkTU – Crystal Palace FC (@CPFC) 16 septembre 2023



il y a 1h 08h55 HAE Ce jour-là en 1981… Celtic 1-0 Juventus



il y a 1h 08h54 HAE Lecture d'avant-match Premier League : 10 choses à surveiller ce week-end



il y a 1h 08h48 HAE SPL Les Rangers mènent 1-0 à St Johnstone en début de match en Écosse. Danilo J’ai marqué le but pour eux. Les leaders, Celtic et Motherwell, accueillent respectivement Dundee et St Mirren.

il y a 1h 08h46 HAE Les nouvelles de l'équipe devraient arriver peu après 14h. En attendant, voici un petit appât cliquable. Actualités de l'équipe de Premier League : compositions prévues pour l'action du week-end



il y a 2 heures 08h43 HAE Loups contre Liverpool Cody Gakpo vient d'égaliser pour Liverpool lors du premier match de Premier League à Molineux. Vous pouvez suivre celui-là avec Barry Glendenning. Wolves contre Liverpool : Premier League – en direct