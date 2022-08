Manchester United contre Brighton & Hove Albion – Rapport de match de football – 7 août 2022

L’introduction d’Erik ten Hag en Premier League a débuté de manière cauchemardesque dimanche alors que Manchester United s’inclinait 2-1 contre Brighton & Hove Albion à Old Trafford.

Un doublé de Pascal Gross en première mi-temps a donné à Brighton une avance confortable jusqu’à 68 minutes quand Alexis Mac Allister a marqué un but contre son camp. Cependant, United n’a pu convertir aucune chance, donnant à Brighton sa toute première victoire à Old Trafford.

– Guide équipe par équipe de la Premier League et questions brûlantes

– O’Hanlon : Classement des meilleurs joueurs de Premier League (E+)

– Classement des kits de Premier League : Quels sont les meilleurs maillots de 2022-23 ?

– Dawson: Man Utd montre des défauts familiers lors des débuts de Ten Hag

“Nous sommes entrés dans le match de manière positive, nous avons eu une bonne pré-saison et c’était le pire début possible d’être mené 2-0 à la mi-temps à Old Trafford. Pas assez bon. Nous avons récupéré un but mais nous avons soufflé et soufflé un peu et c’est un mauvais départ pour nous”, a déclaré Harry Maguire après le match.

“Nous avons bien commencé le match et sur le pied avant et en tant qu’équipe, nous avions le contrôle du match. Ensuite, nous avons concédé le premier but et cela nous a mal frappés. Nous avons arrêté de jouer à partir de ce moment-là.

“Nous devons veiller à ne pas laisser ce premier but nous retarder autant qu’il l’a fait. Mais nous devons être meilleurs sur le ballon, nous les avons encouragés à se présenter et à nous attaquer. C’était un début de cauchemar pour être 2- 0 mené à la mi-temps.”

Il a fallu 30 minutes à Brighton pour briser United dans un sort où ils exerçaient la majeure partie de la pression. Danny Welbeck s’est échappé de Maguire et a frappé le ballon dans la surface de six mètres où Gross l’a tapé dans le filet.

Manchester United a perdu son premier match de Premier League contre Brighton. Michael Regan/Getty Images

Son deuxième est venu neuf minutes plus tard dans un but d’équipe bien construit de Brighton. Ils ont travaillé le ballon sur le terrain depuis leur drapeau de coin où Solly March a récupéré le ballon au bord de la zone.

Il a tiré, qui a été repoussé par David de Gea, mais seulement jusqu’à Gross, qui a enfoncé le ballon dans le toit du filet.

La seconde mi-temps a vu une pression accrue de United. Marcus Rashford, titularisé par Cristiano Ronaldo, qui était sorti du banc, a eu deux bonnes occasions de donner l’avantage à United, mais il n’a pas réussi à se convertir.

Au lieu de cela, c’était une mauvaise décision de Robert Sanchez – qui avait fait de beaux arrêts – qui a vu Mac Allister guider le ballon dans son propre filet dans une ruée vers le but.

Le gardien de but n’avait pas réussi à dégager le ballon du coin, et alors qu’il roulait vers son filet une deuxième fois, il a frappé le ballon de Mac Allister et dans son filet.

VAR a vérifié s’il y avait un handball de Diogo Dalot dans la préparation du but, mais aucune faute n’a été trouvée et le score a été donné.

“C’était une excellente performance et une victoire méritée. Une excellente façon de commencer”, a déclaré l’entraîneur de Brighton, Graham Potter.

“Je pensais que nous avions une idée de la façon d’attaquer et quand nous le pouvions, nous avons essayé d’appuyer et de les mettre sous pression. Nous étions positifs, courageux et les garçons ont tout donné. Notre performance en première mi-temps a été vraiment forte.”