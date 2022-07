Manchester United contre Aston Villa – Rapport de match de football – 23 juillet 2022

PERTH, Australie – Manchester United s’est vu refuser un record de 100% lors de sa tournée en Thaïlande et en Australie après avoir concédé un égaliseur de dernière minute lors d’un match nul 2-2 avec Aston Villa à Perth.

La troisième frappe de Jadon Sancho cet été et un but contre son camp de Matty Cash avaient mis United 2-0 à la mi-temps. Leon Bailey en a retiré un après la mi-temps, mais l’équipe d’Erik ten Hag semblait toujours sur la bonne voie pour enregistrer sa quatrième victoire consécutive avant que Calum Chambers ne marque d’une tête dans les dernières secondes.

Après de fortes pluies à Perth, le match n’a été autorisé que trois heures avant le coup d’envoi après une inspection.

Le terrain, utilisé par Leeds et Crystal Palace 24 heures plus tôt, rendait difficile pour les joueurs de garder le pied, mais United dominait toujours la première mi-temps grâce en grande partie à une autre performance impressionnante des trois premiers de Ten Hag, Sancho, Anthony Martial et Marcus Rashford.

Harry Maguire, qui a reçu un accueil beaucoup plus chaleureux ici qu’il n’a reçu à Melbourne, s’est rapproché avec une tête précoce qui a été brillamment sauvée par Emiliano Martinez avant que Sancho ne fasse plonger le gardien de la Villa bas à sa gauche après avoir porté le ballon à 40 mètres.

Martinez a finalement été battu après 25 minutes.

Rashford a tenu le ballon sur la gauche, a attendu le chevauchement de Luke Shaw et Sancho a volé dans le centre à six mètres. Le terrain n’a été qu’aggravé par un déluge de pluie au milieu de la première mi-temps, mais au moment où le coup de sifflet de la mi-temps a retenti, United avait augmenté son avance.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

Sancho s’est échappé par la droite et a traversé pour Rashford, dont l’arrivée a frappé Cash et a fait une boucle dans le filet.

Ten Hag a gardé le même XI sur le terrain pour le début de la seconde mi-temps mais c’est Villa qui a pris le meilleur départ.

À peine cinq minutes s’étaient écoulées lorsque Bailey, sur un remplaçant à la mi-temps, a couru vers la défense de United, a coupé à l’intérieur de Victor Lindelof et a enroulé un tir autour de Maguire et dans le coin inférieur.

Cela ne ressemblait qu’à une consolation pour Villa après une seconde mi-temps en grande partie sans incident, mais à la deuxième minute du temps d’arrêt, Chambers s’est levé le plus haut pour se diriger dans un coin de la droite.

Cela signifie que United termine sa tournée avec trois victoires et un match nul sur ses quatre matchs après des victoires contre Liverpool, Melbourne Victory et Crystal Palace.

L’équipe doit revenir à Manchester dimanche avant son prochain match amical contre l’Atletico Madrid à Oslo samedi.