Manchester United contre Arsenal – Rapport de match de football – 4 septembre 2022

Marcus Rashford a marqué deux fois et la signature estivale d’Antony a marqué un but lors de ses débuts alors que Manchester United a remporté une victoire impressionnante sur Arsenal en forme à Old Trafford.

Antony a ouvert le score à la 35e minute après son transfert de l’Ajax avant que Bukayo Saka ne réponde pour Arsenal, mais le doublé de Rashford a permis à l’équipe d’Erik ten Hag de poursuivre son renouveau en début de saison.

L’équipe de Mikel Arteta avait remporté ses cinq premiers matches de Premier League, mais United a interrompu son départ parfait pour enregistrer sa quatrième victoire consécutive après ses premières difficultés cette saison.

Arsenal semblait avoir un départ parfait à la 12e minute lorsque Gabriel Martinelli a couru et est rentré chez lui après avoir été envoyé par Saka, mais le but a été refusé après un contrôle VAR pour la faute de Martin Odegaard sur Christian Eriksen.

Mais c’est United qui a pris les devants à la 35e minute grâce à Antony lorsque Rashford a été mis à pied pour que l’international brésilien passe devant Aaron Ramsdale – devenant ainsi le 21e joueur de United à marquer lors de ses débuts en Premier League.

Arsenal s’est retrouvé à égalité à la 60e minute lorsque Saka est rentré chez lui après que Gabriel Jesus ait été bousculé du ballon par Diogo Dalot.

United a riposté six minutes plus tard par Rashford, le tir de l’attaquant déviant Ben White suite à une passe défensive de Bruno Fernandes.

Rashford a eu son deuxième à la 75e minute lorsque Eriksen a carré pour que l’international anglais marque à bout portant, l’effort étant confirmé comme étant en jeu.