Manchester United contre AFC Bournemouth – Rapport de match de football – 3 janvier 2023

Manchester United a battu l’AFC Bournemouth 3-0 mardi soir à Old Trafford pour égaler Newcastle aux points du tableau de Premier League.

Casemiro a marqué en première mi-temps et Luke Shaw a ajouté le deuxième de United juste après la pause pour mettre l’équipe d’Erik ten Hag sur la voie d’une victoire qui les laisse avec 35 points en 17 matchs, à égalité avec Newcastle, troisième, mais à la traîne sur la différence de buts. .

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

United a raté une série d’occasions tardives d’ajouter une troisième avant que le meilleur buteur du club cette saison, Marcus Rashford, n’en ajoute une de plus à son décompte tardif pour sceller une autre victoire impressionnante.

“Je suis content du résultat, aujourd’hui ce n’était pas notre meilleur match”, a déclaré Ten Hag. “Nous devons être honnêtes, nous n’avons pas joué aussi intelligemment en équipe.

“Nous avons fait de beaux buts, mais parfois nous avons eu beaucoup de chance, et de superbes arrêts de David. Nous aurions pu être plus intelligents en équipe. Gagner 3-0, c’est toujours bien.”

United, qui en a maintenant remporté quatre de suite depuis la reprise du jeu après la Coupe du monde, accueille Everton en FA Cup le 6 janvier, tandis que Bournemouth affronte Burnley.

Old Trafford est devenu un endroit beaucoup plus intimidant pour United cette saison et ils cherchaient à établir une série de quatre victoires consécutives en championnat à domicile sans encaisser pour la première fois depuis 2017.

Ten Hag a effectué quatre changements depuis la victoire à Wolverhampton Wanderers ce week-end et cela a semblé perturber le flux de son équipe alors qu’ils luttaient pour créer de nombreuses ouvertures précoces.

Un coup franc a débloqué Bournemouth, cependant, avec Christian Eriksen envoyant un centre précis sur la botte de Casemiro, dont la finition contrôlée a assuré son deuxième but pour le club.

L’un des inconvénients d’une période d’ouverture par ailleurs fluide pour United a été une blessure subie par le milieu de terrain néerlandais Donny van de Beek lors de son deuxième début de saison en championnat.

Shaw a ensuite entamé un mouvement fluide qu’il a complété par une finition radicale à la 49e minute pour son premier but United depuis mars 2021.

Cela a donné vie aux visiteurs, le gardien David De Gea étant contraint à trois beaux arrêts pour empêcher Bournemouth d’entrer.

Le jeune United Alejandro Garnacho a ensuite frappé le poteau alors que l’équipe locale répondait avant que Rashford ne marque pour le quatrième match consécutif toutes compétitions confondues à quatre minutes de la fin.