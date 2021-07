Manchester United considère Ruben Neves des Wolves comme une alternative à Declan Rice

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato estival est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man United vise Neves des Wolves

Manchester United pourrait chercher à recruter le milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers Ruben Neves s’ils manquent le talisman de West Ham United Riz Declan, rapports L’étoile quotidienne.

Les Red Devils ont été largement liés à Rice lors des récentes fenêtres de transfert, mais les Hammers n’ont pas voulu laisser leur homme vedette partir.

Dans cet esprit, il est suggéré qu’ils demandent au moins 100 millions de livres sterling pour le joueur de 22 ans, qui a commencé chaque match de l’Angleterre à l’Euro 2020 alors qu’il perdait contre l’Italie en finale.

United n’est pas disposé à payer ce genre de montant, indique le rapport, ils pourraient donc être obligés de chercher ailleurs car ils visent à se renforcer au milieu du terrain.

Cela pourrait les conduire à l’international de Molineux et du Portugal Neves, qui, selon les informations, pourrait être disponible pour environ 60 millions de livres sterling – une grande différence par rapport au prix de Rice.

Bien qu’il ne soit pas exactement le même type de joueur que Rice, on pense que ses capacités de passe pourraient bien fonctionner dans le cadre du double pivot déployé par Ole Gunnar Solskjaer – mettant souvent en vedette Fred et Scott McTominay.

United n’est pas le seul à garder un œil sur Neves, car Arsenal serait également intéressé par le joueur de 24 ans, tandis que les Diables rouges se sont également penchés sur le Stade rennais. Eduardo Camavinga.

– Le manager de la Juventus, Massimiliano Allegri, a clairement indiqué celui de Mauro Icardi représentants qu’il aimerait que l’attaquant du Paris Saint-Germain le rejoigne en Italie, rapporte Mercato à pied. Il y a un contact entre le club et le joueur depuis un certain temps, et l’Argentin est prêt à quitter le PSG.

– Les précédentes rafles de transfert ont révélé que Brighton & Hove Albion ne ferait pas obstacle à Ben Blanc rejoindre Arsenal si les Gunners atteignaient leur évaluation pour l’international anglais. Et maintenant, L’athlétisme rapporte que les deux clubs ont conclu un accord de principe, avec des frais dans la région de 50 millions de livres sterling.

– Selon Le soleil, Arsenal attend 15 millions de livres sterling alors que l’Internazionale cherche à signer Hector Bellerin, ayant permis Achraf Hakimi rejoindre le PSG. L’Inter veut un prêt avec la possibilité de le rendre permanent, tandis que les Gunners veulent une garantie qu’ils seront payés avant d’envisager de laisser l’Espagnol partir.

– La Juventus et Sassuolo se sont rencontrés pour discuter Manuel Locatelli, mais n’ont pas pu parvenir à un accord, rapporte Fabrice Romano. Sassuolo veut 40 millions d’euros pour le milieu de terrain car ils savent qu’Arsenal serait prêt à le payer, tandis que la Juventus a proposé un prêt avec obligation de rendre l’accord permanent pour 30 millions d’euros. Les négociations se poursuivront car Turin est la destination préférée du joueur de 23 ans.

– Ayant récemment signé Tanneur Tessmann du FC Dallas, Venezia se tourne à nouveau vers la MLS pour son dernier transfert, rapporte Gianluca Di Marzio. C’est parce qu’ils espèrent signer le contrat du Sporting Kansas City Gianluca Busio, l’opération devrait coûter environ 4 millions d’euros.

– L’AS Roma a identifié un certain nombre de cibles à remplir pour Léonard de Spinazzola après la blessure de l’arrière gauche lors de l’Euro avec l’Italie. La Gazzetta dello Sport suggère maintenant qu’ils sont intéressés par Palmeiras Matias Vina. Il est également indiqué que l’AC Milan se penche sur Santos Kaio Jorge.