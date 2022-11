Manchester United confirme que les Glazers envisagent de vendre le club après 17 ans

Manchester United a confirmé des informations selon lesquelles les Glazers explorent la possibilité de vendre le club de Premier League après 17 années tumultueuses à la tête.

Les propriétaires américains ont été critiqués à plusieurs reprises par de larges pans de la base de fans du club depuis l’achat de l’équipe d’Old Trafford pour 790 millions de livres sterling en 2005.

Un communiqué de United mardi soir a déclaré que le conseil d’administration du club “entamait un processus pour explorer des alternatives stratégiques pour le club”, ajoutant que “le processus est conçu pour améliorer la croissance future du club”.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

La déclaration disait: “Dans le cadre de ce processus, le conseil d’administration examinera toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant la société.”

“Cela comprendra une évaluation de plusieurs initiatives visant à renforcer le club, y compris le réaménagement du stade et des infrastructures, et l’expansion des opérations commerciales du club à l’échelle mondiale, chacune dans le contexte de l’amélioration du succès à long terme des équipes masculines, féminines et équipes de l’académie et apporter des avantages aux fans et aux autres parties prenantes.”

Les co-présidents Avram Glazer et Joel Glazer ont déclaré : “La force de Manchester United repose sur la passion et la loyauté de notre communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et de followers.”

Ils ont poursuivi: “Alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur l’histoire de succès du club, le conseil d’administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques.

“Nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les importantes opportunités de croissance disponibles pour le club aujourd’hui et à l’avenir.

“Tout au long de ce processus, nous resterons pleinement concentrés sur le service des meilleurs intérêts de nos fans, actionnaires et diverses parties prenantes.”

La nouvelle d’une vente potentielle survient quelques heures seulement après que le club d’Old Trafford a annoncé le départ de Cristiano Ronaldo, après qu’un accord mutuel ait été conclu pour résilier son contrat.

Manchester United a subi une baisse majeure sur le terrain depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013.

L’Écossais décoré a quitté le club en tant que champion de Premier League, mais il n’a pas remporté le titre depuis, malgré le passage de plusieurs managers à la recherche du succès.

La saison dernière, ils n’ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions et mardi, Ronaldo est parti après une interview explosive avec Piers Morgan. (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans lequel il critique le fonctionnement du club.

Ronaldo a affirmé qu’il n’y avait eu “aucune évolution” depuis le départ de Ferguson.

“Rien n’avait changé”, a-t-il déclaré.

“J’aime Manchester United. J’aime les fans, ils sont toujours à mes côtés. Mais s’ils veulent faire les choses différemment… ils doivent changer beaucoup, beaucoup de choses.

“[Ferguson] sait mieux que quiconque que le club n’est pas sur la voie qu’il mérite.”