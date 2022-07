Manchester United confirme la signature de Lisandro Martinez de l’Ajax

Manchester United a confirmé la signature de Lisandro Martinez de l’Ajax, champion d’Eredivisie, a annoncé mercredi le club.

Martinez a signé un contrat de cinq ans à Old Trafford pour retrouver l’ancien manager Erik ten Hag dans le cadre d’un accord d’une valeur initiale de 57,37 millions d’euros, qui pourrait atteindre 67,37 millions d’euros via des variables. L’international argentin est arrivé mardi sur le terrain d’entraînement de United avant la confirmation de son transfert.

Martinez a déclaré: “C’est un honneur de rejoindre ce grand club de football. J’ai travaillé si dur pour arriver à ce moment et, maintenant que je suis ici, je vais me pousser encore plus loin.

“J’ai eu la chance de faire partie d’équipes performantes dans ma carrière et c’est ce que je veux continuer à Manchester United. Il y aura beaucoup de travail pour arriver à ce moment, mais je crois fermement que, sous ce manager et entraîneurs, et avec mes nouveaux coéquipiers, nous pouvons le faire.

“Je tiens à remercier l’Ajax et ses fans pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté. J’ai passé un moment incroyable là-bas, mais je sens que le moment est venu de me tester dans un autre environnement. Maintenant, je suis dans le club parfait pour le faire.”

ESPN avait précédemment rapporté que le joueur de 24 ans souhaitait passer en Premier League avec United sa destination préférée. Des sources ont déclaré à ESPN que Martinez avait rejeté l’intérêt d’Arsenal.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

Il a fait 118 apparitions pour les champions néerlandais après avoir rejoint le club en 2019 et devient la troisième signature de Ten Hag cet été après que Tyrell Malacia a rejoint Feyenoord et que Christian Eriksen a déménagé à Old Trafford après avoir passé la seconde moitié de la saison dernière à Brentford.

John Murtough, directeur du football de Manchester United, a déclaré : “Lisandro est un joueur exceptionnel qui apportera davantage de qualité et d’expérience à Erik [Ten Hag]l’équipe.

“Nous sommes ravis qu’il ait choisi de rejoindre Manchester United et nous sommes impatients de le voir se développer davantage et aider l’équipe à atteindre le succès que nous visons.”

Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo est arrivé mardi sur le terrain d’entraînement de United pour discuter de son avenir au club. L’international portugais a fait une demande officielle pour quitter United cet été afin qu’il puisse continuer à jouer au football en Ligue des champions la saison prochaine, ont confirmé des sources à ESPN.