Manchester United jeudi, a condamné les abus raciaux de certains de leurs joueurs après le choc de mercredi 2-1 à domicile en Premier League défaite par Sheffield United. Sky Sports a rapporté que l’ancien défenseur anglais des moins de 21 ans Axel Tuanzebe et l’attaquant français Anthony Martial ont été pris pour cibles sur Instagram, plusieurs utilisateurs affichant des commentaires et des symboles racistes sur leurs photos.

Tuanzebe a également subi des abus sur Twitter, ajoute le rapport. « Tout le monde à Manchester United est dégoûté par les abus raciaux subis par les joueurs via les réseaux sociaux après le match d’hier soir », a déclaré Manchester United dans un communiqué.

«Nous le condamnons catégoriquement et il est encourageant de voir d’autres fans condamner cela également sur les réseaux sociaux. Manchester United a une tolérance zéro à l’égard de toute forme de racisme ou de discrimination et un engagement de longue date à faire campagne contre cela par le biais de notre initiative All Red All Equal.

Le club a déclaré que «l’identification de ces idiots anonymes et insensés reste problématique» et a exhorté les plateformes de médias sociaux et les autorités réglementaires à renforcer les mesures pour empêcher les joueurs d’être abusés.

United, deuxième du championnat avec 40 points en 20 matchs, un point derrière Manchester City qui a un match en cours, se rendra à Arsenal samedi.