Manchester United conclut un accord pour signer le défenseur de l’Ajax Lisandro Martinez

Manchester United a conclu un accord avec l’Ajax Amsterdam pour signer le défenseur Lisandro Martinez pour un montant initial de 57,37 millions d’euros (57,87 millions de dollars), avec 10 millions d’euros de suppléments potentiels inclus, ont confirmé les deux clubs dimanche.

L’accord est soumis à un examen médical et à l’octroi d’un visa, dont la conclusion est prévue dans les prochains jours.

La durée du contrat n’a pas été annoncée, mais une source au courant de l’accord a déclaré à Reuters que Martinez signerait un contrat de cinq ans avec le club de Premier League, avec une option pour 12 mois supplémentaires inclus.

Le joueur de 24 ans, qui peut également jouer au milieu de terrain, sera la troisième signature du manager Erik ten Hag après les arrivées de l’arrière gauche néerlandais Tyrell Malacia et du milieu de terrain danois Christian Eriksen.

Ten Hag a entraîné Martinez pendant trois saisons à l’Ajax après que le joueur a déménagé aux Pays-Bas de l’équipe argentine Defensa y Justicia en mai 2019. Martinez a fait 118 apparitions pour le club néerlandais.

Un nouveau défenseur était considéré comme une priorité pour United après leurs difficultés à l’arrière la saison dernière. Ils ont concédé 57 buts la saison dernière, le plus parmi les six premiers de la Premier League et 31 de plus que les champions de Manchester City.

L’accord arrive trop tard pour que Martinez rejoigne ses coéquipiers de United lors de leur tournée de pré-saison en Australie. Ils ouvrent la nouvelle campagne de championnat à domicile contre Brighton & Hove Albion le 7 août.

