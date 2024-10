Manchester United conclut un accord pour embaucher Ruben Amorim comme entraîneur-chef

Manchester United a conclu un accord avec le Sporting Lisbonne concernant l’embauche de Ruben Amorim comme entraîneur-chef.

Dans le cadre de l’accord, Amorim devrait rester avec le Sporting pour ses trois prochains matchs, notamment contre Manchester City mardi et Braga le 10 novembre, ce qui signifie qu’il prendrait d’abord en charge United à Ipswich Town le 24 novembre.

Le Sporting était déterminé à conserver Amorim pendant cette période cruciale et United a accepté ces conditions en reconnaissance de la position du joueur de 39 ans au sein du club portugais et de son désir d’une sortie en douceur à mi-campagne.

Amorim a une clause libératoire de 10 millions d’euros (8,4 millions de livres sterling, 10,9 millions de dollars) dans son contrat, mais il y a également un délai de préavis de 30 jours. United est prêt à payer 1 million d’euros de plus pour obtenir Amorim plus tôt, afin qu’il puisse commencer à travailler pendant la trêve internationale. Le Sporting réclamait 5 millions d’euros supplémentaires pour une libération immédiate, selon des personnes proches du dossier au Portugal.

Le Sporting insiste sur le fait que tout n’est pas encore finalisé et qu’il y a également eu des discussions sur une compensation supplémentaire pour permettre le départ du personnel qu’Amorim a prévu de le rejoindre, à savoir les entraîneurs de l’équipe première Emanuel Ferro, Adelio Candido et Carlos Fernandes, ainsi que l’entraîneur des gardiens. Jorge Vital et le scientifique du sport Paulo Barreira.

Amorim souhaite un départ satisfaisant d’un club qu’il a élu domicile depuis quatre ans, conscient du lien établi avec ses supporters lors de deux victoires en championnat, et United était ouvert à une telle diplomatie étant donné que la saison est en cours et que Ruud van Nistelrooy est capable d’intensifier ses efforts. en tant que manager de transition.

Le directeur général Omar Berrada et le directeur sportif Dan Ashworth étaient à Lisbonne pour diriger les négociations pour United.

Van Nistelrooy aurait, dans ces circonstances, un total de quatre matchs aux commandes, ainsi que Leicester City en Coupe Carabao, en ajoutant Chelsea en Premier League, le PAOK en Ligue Europa et Leicester à nouveau en Premier League.

Son avenir à long terme au club n’est pas encore assuré. Il a déclaré qu’il était prêt à travailler dans n’importe quelle fonction qu’Amorim jugeait appropriée. Une semaine en tant que patron de United est au moins l’occasion d’enrichir son CV de n°1.

L’arrivée d’Amorim fait suite à la décision de relever lundi Erik ten Hag de ses fonctions d’entraîneur après deux ans et demi à la tête du club.

Qu’est-ce qu’Amorim apportera à United ?

Analyse par Mark Carey, analyste de données principal

Ruben Amorim est un manager qui a été associé à de nombreux emplois ces derniers mois, et vous pouvez comprendre pourquoi l’homme de 39 ans est recherché.

Amorim a guidé le Sporting vers un premier titre de champion pendant 19 ans en 2021-22, l’a suivi avec une autre victoire la saison dernière et a remporté neuf victoires sur neuf, le Sporting étant plutôt en tête de la Primeira Liga cette saison.

Même en tenant compte du déséquilibre qualitatif de la Primeira Liga, une équipe qui possède, statistiquement, l’une des meilleures attaques (Création Chance, 95 sur 99) et les meilleures défenses (Prévention Chance, 97 sur 99) montre que son entraîneur doit être ayant un effet positif.

Stylistiquement, le 3-4-3 d’Amorim – ou plus précisément un 3-4-2-1 – repose sur une possession élevée, des approches offensives flexibles et une base défensive solide.

L’arrivée de l’attaquant Viktor Gyokeres la saison dernière a conduit à un style d’attaque plus transitionnel et direct (Attaque patiente, 49 sur 99). Cela met également en évidence la capacité d’Amorim à maximiser son style en s’adaptant aux compétences de ses joueurs.

Amorim a montré sa volonté d’intégrer de jeunes talents dans l’équipe première, dont Goncalo Inacio, Matheus Nunes, Nuno Mendes et Ousmane Diomande, et a amélioré la qualité de l’équipe avec les ressources dont il dispose.

Bruno Fernandes a rejoint Manchester United un peu plus d’un mois avant la nomination d’Amorim, mais Mendes (au Paris Saint-Germain), Nunes (Wolverhampton Wanderers), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Manuel Ugarte (également au PSG) et Joao Palhinha (Fulham ) font partie des joueurs talentueux qu’Amorim a améliorés avant d’être vendus à des prix élevés.

Des références gagnantes pour le titre ? Cocher. Aligner de jeunes joueurs ? Cocher. Améliorer les performances individuelles des joueurs ? Cocher. Il y a des raisons pour lesquelles Amorim est si recherché parmi l’élite européenne.

(Photo du haut : Diogo Cardoso/Getty Images)