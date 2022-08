Manchester United conclut un accord pour Antony de l’Ajax

La fenêtre de transfert d’été se précipite vers la date limite du 1er septembre, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man Utd, Ajax près de l’accord avec Antony

Manchester United se rapproche de la signature de l’un de ses principaux objectifs cet été, le club de Premier League se rapprochant de la star de l’Ajax Antoineselon L’athlétisme.

Les agents de l’ailier droit de 22 ans sont à Londres et cherchent à assurer le transfert de leur client à Old Trafford, le dernier en date suggérant que les deux clubs discutent d’un accord de 94 millions d’euros.

Des sources ont précédemment déclaré à ESPN que l’Ajax n’envisageait qu’un paquet financier d’une valeur plus proche de 100 millions d’euros après une offre initiale de 80 millions d’euros de United. Des sources ont également ajouté que United n’avait pas renoncé à signer le Brésilien, en partie parce qu’il avait fait savoir à l’Ajax qu’il souhaitait déménager à Old Trafford.

Antony, qui retrouverait l’ancien manager Erik ten Heg, a été exclu de l’équipe de l’Ajax la semaine dernière après avoir informé le club qu’il “ne se sentait pas prêt à jouer à 100%”.

Il est rapporté que Manchester United a depuis refroidi son intérêt pour son option alternative en Cody Gakpo au milieu de leur optimisme de signer Antony.

Le déménagement d’Antony à Man Utd se rapproche de jour en jour. Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Les pourparlers entre Manchester United et Newcastle United sont en cours sur un accord pour le gardien de but Martin Dubravkarapports Sports du ciel. Les Red Devils souhaitent ajouter de la concurrence à David de Gea cette saison, et après l’acquisition de Nick Pope par les Magpies, ils pourraient être prêts à se séparer de l’international slovaque de 33 ans.

– Newcastle a identifié Conor Gallagher comme cible de prêt clé avant la fermeture de la fenêtre de transfert, selon Le télégraphe. Avec des sources disant à ESPN que Newcastle signera l’attaquant de la Real Sociedad Alexandre Isak Pour 70 millions d’euros, l’équipe d’Eddie Howe se tournera désormais vers le milieu de terrain de Chelsea, âgé de 22 ans. Gallagher a impressionné lors de son prêt à Crystal Palace la saison dernière avec huit buts et trois passes décisives en 34 matches de Premier League.

– La course pour Ainsley Maitland-Niles se réchauffe avec Southampton maintenant désireux de signer l’homme d’Arsenal, selon Fabrice Romano. Les Saints sont intéressés à faire atterrir le défenseur de 24 ans sur un contrat de prêt qui inclut une option pour rendre le déménagement permanent, et les Gunners cherchent à le décharger cet été. Maitland-Niles a également été sur le radar de West Ham United qui pourrait être prêt à se disputer sa signature.

– Mauro Icardi est en pourparlers avec Galatasaray alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain cherche à gagner des minutes régulières, rapporte Marché du pied. Le meneur de jeu argentin rejoindrait l’équipe turque dans le cadre d’un accord de prêt comprenant une option permanente.

– L’Atletico Madrid n’a pas l’intention de passer à autre chose Renan Lodirévèle Fabrice Romano. L’arrière gauche était sur le radar de Manchester City cet été, et après que Nottingham Forest a posé une question à l’équipe de Diego Simeone, il semble qu’ils aient une fois de plus écarté l’intérêt de la Premier League. Lodi, 24 ans, a fait 29 apparitions en Liga la saison dernière.