Manchester United conclut un accord de 55 millions d’euros avec l’Inter Milan pour Andre Onana

Les rapports indiquent que Manchester United a conclu un accord de 55 millions d’euros avec l’Inter Milan pour amener le gardien de premier choix de l’Inter Andre Onana à Old Trafford.

Les deux clubs se sont mis d’accord sur des frais de 51 millions d’euros et 4 millions d’euros de suppléments pour le Camerounais.

Erik Ten Hag a les yeux rivés sur son ancien joueur Onana depuis le début de la fenêtre de transfert, alors que United a désespérément besoin d’un gardien partant après le départ du fidèle gardien David De Gea cet été.

Manchester United s’attend à ce qu’André Onana se rende au Royaume-Uni d’ici ce soir – signature médicale et contrat entre mercredi et jeudi. ️ #MUFCPlan à confirmer ultérieurement. Plus à venir. Onana a quitté le terrain d’entraînement de l’Inter il y a 30 minutes après avoir dit au revoir. — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 18 juillet 2023

Onana a signé avec l’Inter pour un transfert gratuit l’été dernier après son départ de l’Ajax. Il a eu une campagne de Serie A décente où il a fait 24 apparitions, réussi à faire 62 arrêts et gardé 8 draps propres.

Cependant, sa performance en Ligue des champions était étonnante. Il a fait 11 apparitions à l’UCL la saison dernière, au cours desquelles il a effectué 47 arrêts et gardé 8 draps propres.

Mais ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles United a poursuivi le Camerounais.

Onana s’est forgé la réputation d’être l’un des meilleurs gardiens de but au monde, avec ses réflexes félins et son jeu de jambes sophistiqué, associés à son talent pour effectuer des passes décisives depuis le but.

Ses passes rapides, sa première touche immaculée et sa portée de passe font également d’Onana une arme mortelle qui peut également être ajoutée à son arsenal d’attaque.

Onana aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers de l’Inter et devrait se rendre à Manchester pour passer son examen médical et signer l’accord, avant de rejoindre United lors de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis Erik ten Hag et son équipe s’envolent d’Ecosse mercredi après avoir affronté Lyon à Edimbourg.

Suite à l’accord pour Onana, United devrait se concentrer sur la signature de l’attaquant de l’Atalanta Rasmus Hojlund.