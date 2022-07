Manchester United conclut un accord complet avec Barcelone pour signer Frenkie De Jong pour 85 millions d’euros

Barcelone a conclu un accord avec Manchester United pour le transfert potentiel du milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, qui devrait encore approuver le transfert, a déclaré jeudi à l’Associated Press une personne du club espagnol au courant de l’accord.

United a accepté de payer à Barcelone 75 millions d’euros (75 millions de dollars) plus 10 millions d’euros supplémentaires potentiels en variables pour De Jong, 25 ans, selon un responsable du club qui a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler publiquement. à propos de l’affaire.

De Jong, qui est sous contrat avec Barcelone jusqu’en juin 2026, devrait encore accepter le transfert vers l’équipe de Premier League anglaise. Jusqu’à présent, il serait réticent à quitter le Camp Nou.

Mais l’officiel de Barcelone, au courant de l’accord, a déclaré que l’entraîneur Xavi Hernández avait déclaré à De Jong qu’il ne serait pas un élément clé de son équipe. Barcelone préférerait qu’un accord définitif soit conclu immédiatement avant le départ de l’équipe samedi pour une tournée de pré-saison aux États-Unis.

Barcelone s’efforce de réduire sa masse salariale alors qu’elle cherche à réduire sa dette. Le salaire de De Jong, a déclaré le responsable du club, n’était plus conforme à ses nouvelles priorités financières.

De Jong a fait 140 apparitions, principalement en tant que titulaire régulier, depuis que Barcelone l’a acheté à l’Ajax en 2019 pour 75 millions d’euros (puis 85,5 millions de dollars).

Manchester United participe actuellement à un entraînement de pré-saison en Thaïlande. Ronaldo n’a pas participé à la séance d’entraînement en invoquant un “problème familial”. Ronaldo a demandé à quitter United, qui jouera au football de la Ligue Europa la saison à venir, si la bonne offre se présente.

Le manager Erik ten Hag avait souligné que l’attaquant vedette Ronaldo était dans ses plans pour la saison à venir et que le Portugais de 37 ans n’était pas à vendre.

« Il n’est pas avec nous et c’est à cause de problèmes personnels. J’ai parlé avec lui avant que ce problème ne surgisse. J’ai eu une conversation avec lui et j’ai eu une bonne conversation. C’est entre Cristiano et moi”, a ajouté l’entraîneur néerlandais.

