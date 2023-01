Manchester United complote pour signer Tammy Abraham

Manchester United serait en train de planifier un déménagement en janvier pour l’attaquant rom Tammy Abraham, selon un rapport référencé dans le journal national La Gazzetta dello Sport.

Chelsea a la possibilité de racheter son ancien attaquant. Cependant, la partie londonienne n’est pas intéressée pour le moment, et on pense que United surveille de près la situation et agirait probablement pour amener l’Anglais à Old Trafford.

United cherche de la profondeur devant

Le manager Erik ten Hag est le marché pour amener un attaquant au club alors que United fait pression pour une place en Ligue des champions cette saison. Les Red Devils occupent actuellement la quatrième place du classement après avoir remporté quatre de leurs cinq matchs de championnat. Anthony Martial et Marcus Rashford ont l’air rajeunis en tête de file, mais ce n’est un secret pour personne que les deux préfèrent jouer largement sur les ailes.

Abraham serait donc un ajout fantastique pour United qui a marqué 31 buts pour la Roma en 73 matchs depuis qu’il a rejoint les Giallorossi à l’été 2021. Le rapport italien affirme qu’Abraham n’est plus “intouchable” et “non transférable”.

De plus, on pense qu’Abraham pourrait avoir des revendications salariales importantes que les Roms ne seraient pas en mesure de concurrencer si United appelait. Abraham n’a cependant pas préparé le terrain cette saison comme il l’avait fait lors de sa première campagne en Italie et a été ignoré par Gareth Southgate pour l’équipe d’Angleterre de la Coupe du monde au Qatar.

Une occasion en or pour Abraham

Déménager pour Abraham serait une sage décision de United car le joueur est déjà habitué à la Premier League, et cela pourrait relancer sa carrière en Angleterre. Les frais de transfert que la Roma exigerait pour avoir laissé partir Abraham ne sont pas encore connus, mais on pense que l’équipe italienne vendra probablement le joueur pour lever des fonds.

L’attaquant a forgé un excellent lien avec l’entraîneur Jose Mourinho à Rome, et il reste à voir si l’ancien entraîneur de United lâcherait l’attaquant sans un remplaçant approprié en janvier.

Dans d’autres nouvelles cette semaine, Manchester United a été lié à Jonathan David de Lille. De plus, vous pouvez ajouter Joao Felix à cette liste dans le rôle de milieu de terrain offensif.

United était également auparavant apprécié de l’attaquant néerlandais Cody Gakpo, mais le joueur de 23 ans a rejoint Liverpool la semaine dernière dans le cadre d’un contrat de 37 millions de livres sterling qui pourrait atteindre 44 millions de livres sterling avec des modules complémentaires.

Photo: IMAGO / sportphoto24