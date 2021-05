Manchester United complote Harry Kane pour apaiser les fans en colère

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man United complotera le déménagement de 90 millions de livres sterling à Kane

Manchester United cherche à apporter Harry Kane à Old Trafford pour 90 millions de livres sterling dans le but d’apaiser les fans en colère après les récentes manifestations contre la famille Glazer, rapporte le Soleil.

Les propriétaires du club cherchent à sanctionner une décision de l’attaquant de Tottenham cet été pour essayer de calmer la colère qui s’est installée autour du club après la tentative ratée de United de rejoindre la Super League.

Ole Gunnar Solskjaer a désespérément besoin d’un attaquant de classe mondiale et le Sun pense que Kane serait intéressé par un déménagement à Old Trafford.

Cependant, le suprême de Tottenham, Daniel Levy, ne souhaite pas laisser Kane quitter le nord de Londres et, s’il doit le laisser passer, il préférerait négocier avec un club non anglais. Les Spurs doivent également reconstruire et donc une offre de 90 millions de livres sterling pourrait tester la résolution de Levy.

Kane a marqué 31 buts et ajouté 16 passes décisives cette saison, et le joueur de 27 ans peut penser que cet été est le meilleur moment pour partir alors qu’il cherche à gagner de l’argenterie la saison prochaine.

Levy a précédemment déclaré qu’il valorisait Kane à 170 millions de livres sterling, mais la pandémie de coronavirus a changé la nature des évaluations des joueurs.

Les propriétaires de Manchester United espèrent qu’attirer Harry Kane à Old Trafford apaisera leurs fans mécontents. Tottenham Hotspur FC via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Il semble que le Real Madrid remportera la course pour signer Erling Haaland du Borussia Dortmund, mais ils devront attendre un an pour l’emmener au Bernabeu, selon COMME. Madrid concentrera plutôt ses efforts sur l’atterrissage Kylian Mbappe cet été, en vue d’associer le Français à Haaland pour la saison 2022-2023. On pense que Haaland a dit aux responsables de Dortmund qu’il resterait pour une autre saison, et ils sont heureux qu’il passe en Espagne dans 12 mois.

– United envisagerait de recruter le gardien de but Tom Heaton de Aston Villa pour remplacer David de Gea, qui devrait partir pour le Paris Saint-Germain en prêt. Des sources ont déclaré à ESPN que United gardait un œil sur le gardien de West Brom Sam Johnstone, mais le Daily Star estime qu’ils pourraient plutôt se déplacer pour Heaton, maintenant 35 ans. Heaton n’a pas commencé un match pour Villa depuis 16 mois.

– Tottenham Hotspur intensifiera sa recherche d’un nouvel attaquant, que Kane quitte ou non le club cet été, avec son partenaire de grève Carlos Vinicius prêt à retourner à Benfica, selon Sky Sports. Vinicius a rejoint les Spurs avec un prêt d’une saison, mais n’a pas réussi à avoir un impact sur le club, qui a vu le club refuser l’option d’un contrat permanent de 36 millions de livres cet été. Vinicius, 26 ans, a marqué une fois en neuf matchs de Premier League.

– Chelsea devrait affronter Liverpool et Manchester United pour la signature de Jadon Sancho cet été, selon Bild. Le patron des Blues, Thomas Tuchel, devrait attaquer son ancien club dans le but d’amener Sancho dans l’ouest de Londres, avec des frais de 78 millions de livres sterling qui seraient suffisants pour que Dortmund laisse le joueur de 21 ans quitter le Westfalenstadion.

– On dit que la Juventus prévoit une refonte des joueurs cet été, et cela comprend le départ de l’arrière latéral Alex Sandro, selon Calciomercato. La Juve cherche à récupérer 25 millions de livres sterling pour le Brésilien alors qu’il cherche à rafraîchir son équipe après une saison décevante, et Chelsea serait intéressé. Les Bleus sont prêts à offrir Emerson Palmieri en échange.