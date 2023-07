Manchester United complète la signature d’André Onana de l’Inter Milan

Manchester United a finalisé la signature d’Andre Onana de l’Inter Milan pour 51 millions d’euros (43,9 millions de livres sterling, 57,4 millions de dollars) plus 4 millions d’euros de bonus.

Le joueur de 27 ans a signé un contrat de cinq ans avec United, avec l’option d’une année supplémentaire, après avoir préalablement convenu de conditions personnelles avec le club d’Old Trafford.

Les pourparlers sur le salaire d’Onana ont fait une percée samedi et se sont achevés le lendemain. United a ensuite convenu d’un montant final avec l’Inter, y compris les bonus et les conditions de paiement, lundi soir.

Il rejoindra ce soir le reste de l’équipe d’Erik ten Hag, qui est aux États-Unis après avoir affronté Lyon à Edimbourg.

ALLER PLUS LOIN Le voyage d’Andre Onana à Manchester United: La Masia, interdiction de la drogue et retombées de la Coupe du monde

Onana souhaitait déménager à Old Trafford, où il retrouvera Ten Hag après leur passage à Ajax.

Il a parlé de retravailler avec Ten Hag lorsque sa signature a été confirmée : « Manchester United a un long l’histoire de des gardiens incroyables, et je sera maintenant tout donner pour créer mon propre héritage dans le à venir années. je suis excité par le possibilité de retravailler avec Erik ten Hag, et j’ai hâte de jouer mon part à le succès, je sais qu’il est déterminé à livrer à ce grand club de foot.

Suivez le mercato estival avec L’athlétisme…

Blog de transfert – mises à jour en direct

Accords conclus en Premier League

« Rejoindre Manchester United est un honneur incroyable et j’ai travaillé dur tout mon vie pour arriver à ce momentsurmontering de nombreux obstacles le long du chemin. Sortant à Old Trafford pour défendre notre objectif et contribuere à l’équipe sera un autre expérience incroyable. Jc’est le début d’un nouveau voyage pour moi, avec nouveaux coéquipiers, et nouveau l’ambition de se battre pour.

United a intensifié sa poursuite de l’ancien international camerounais après le départ de David de Gea après 12 ans au club. La sortie de l’Espagnol a été confirmée plus tôt ce mois-ci.

L’accord pour Onana devrait ouvrir la voie à Nottingham Forest pour soumissionner pour Dean Henderson. Des pourparlers sont déjà en cours sur le retour de Henderson au City Ground, où il a passé la saison dernière en prêt.

ALLER PLUS LOIN Audit de l’équipe de Manchester United : qui reste et qui part cet été ?

John Murtough, United’s fdirecteur de football, a déclaré à propos du transfert : « André était notre premier choix devenir le nouveau gardien pour Manchester United, avec exactement le bon profil de qualités techniques et personnalité. Ayant connu le succès tout au long de sa carrière, nous savons que André ajoutera encore à la mentalité gagnante nous construisons au sein de notre équipe. Il est déjà l’un des meilleurs gardiens du monde et à l’âge de 27 ans et nous croyons fermement ce il peut se développer encore dans les années à venir.

Onana a commencé sa carrière senior à l’Ajax après avoir traversé les rangs des jeunes de Barcelone, attirant l’attention de l’Eredivisie avec sa portée de passe et sa confiance avec le ballon à ses pieds.

Ces compétences ont été exposées lors de la course de l’Inter à la finale de la Ligue des champions la saison dernière, où ils ont perdu 1-0 contre Manchester City.

Ten Hag est également à la recherche d’un attaquant cet été, avec des pourparlers en cours pour un accord potentiel avec Rasmus Hojlund d’Atalanta, mais United espère faire appel à plusieurs joueurs pour financer leur campagne de recrutement.

(Photo : Mike Hewitt/Getty Images)