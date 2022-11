Manchester United: Comment le « charognard » Glazers a acheté le club – et a laissé Old Trafford « rouillé » et dans un « désordre » | Nouvelles du Royaume-Uni

Cela fait près de 20 ans que le magnat américain Malcolm Glazer a acheté sa première participation dans Manchester United – maintenant, le mandat controversé de sa famille au club pourrait enfin toucher à sa fin.

Des chants de “Love United, hate Glazers” sont régulièrement entendus à Old Trafford et des nouvelles que les propriétaires sont explorer une vente en ravira plus d’un Uni partisans.

Ici, Sky News raconte l’histoire de la propriété du club de Premier League par les Glazers et explique pourquoi la famille a été si impopulaire auprès des fans – attirant même les critiques de l’un de leurs propres joueurs vedettes, Cristiano Ronaldo, qui a quitté le club avec effet immédiat plus tôt dans la journée.

Malcolm Glazer a pris le contrôle de Man United en 2005. Pic: AP



Les vitriers achètent Man Utd – et le club de selle endetté

Malcolm Glazer était propriétaire des Tampa Bay Buccaneers, une équipe de football américain alors championne du Super Bowl, lorsqu’il a commencé son investissement dans United en mars 2003.

À l’époque, United avait dominé la Premier League et était l’un des clubs les plus titrés au monde, remportant une panoplie d’argenterie sous Sir Alex Ferguson.

Glazer a pris le contrôle total de United en juin 2005, mais l’accord était extrêmement impopulaire auprès des fans car il était financé principalement par des prêts garantis par les actifs du club.

Moins d’un an après le rachat par emprunt, Glazer a eu deux accidents vasculaires cérébraux et ses six enfants – Avram, Joel, Bryan, Kevin, Darcie et Edward – ont dirigé United, tous siégeant au conseil d’administration.

Avram Glazer, à gauche, et Joel Glazer sont coprésidents exécutifs de Manchester United



La prise de contrôle de 790 millions de livres sterling par les Glazers a chargé United d’une dette qui s’élève désormais à environ 500 millions de livres sterling. Le club était sans dette avant la prise de contrôle.

Les fans ont été exaspérés par les plus d’un milliard de livres sterling qu’il a coûté aux Glazers pour rembourser la dette, tout en encaissant eux-mêmes en recevant des dividendes du club.

Les fans de Man United protestent contre le projet de rachat de Malcolm Glazer en 2004



Manifestations des supporters et formation du FC United

La première visite de la famille Glazer à Old Trafford s’est terminée par des scènes laides et violentes en juin 2005 alors que la police affrontait des supporters qui avaient effectivement barricadé les nouveaux propriétaires de United à l’intérieur du stade.

Joel, Avram et Bryan Glazer auraient dû être introduits clandestinement dans le tunnel des joueurs et hors du sol dans deux fourgons d’aide tactique de la police pour leur propre sécurité.

La police dégage une barricade pour permettre à une camionnette, censée transporter Joel Glazer, de quitter Old Trafford en 2005



La prise de contrôle controversée des Glazers a incité un groupe de supporters mécontents de Man United à former un nouveau club de football.

Le FC United a débuté sa première saison en 2005-06 et participe désormais à la Northern Premier League Premier Division, le septième niveau du système de la ligue de football anglaise.

Succès sur le terrain

Sous la direction continue de Sir Alex, United a d’abord réussi sous la propriété des Glazers, remportant cinq titres de Premier League en sept saisons entre 2007 et 2013.

Avec des joueurs vedettes Ronaldo et Wayne Rooney, United a connu une période prolifique de trois ans de 2007 à 2009, remportant trois titres de Premier League, un trophée de la Ligue des champions et la Coupe de la Ligue.

Mais la colère des fans envers les Glazers est restée.

Les fans de Man United agitent des écharpes vertes et dorées pour protester contre les Glazers en 2010



Campagne écharpes vertes et dorées

En 2010, les fans de United ont commencé à enfiler des foulards jaunes et verts pour protester contre la propriété des Glazers.

United est connu pour ses célèbres chemises rouges, mais le club a été fondé à l’origine, en 1878, sous le nom de Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway Football Club, qui jouait dans une bande jaune et verte audacieuse.

Au plus fort des manifestations, l’ancien joueur de United, David Beckham, a enfilé une écharpe verte et dorée qui a été jetée sur le terrain lors de son retour à Old Trafford avec l’AC Milan en 2010.

Cette nuit-là, Joel et Avram Glazer étaient à l’intérieur du stade, mais Beckham s’est ensuite éloigné de la manifestation, affirmant que la propriété de United n’était “pas mon affaire”.

OPA des Red Knights

Un groupe de riches partisans devait faire une offre d’environ 1 milliard de livres sterling pour United en 2010, bien que United ait insisté sur le fait que les propriétaires de la famille Glazer “n’accepteraient aucune offre”.

Le groupe Red Knights, qui comprenait l’ancien président de la Ligue de football Keith Harris et l’économiste en chef de Goldman Sachs Jim O’Neil, a déclaré que l’une de ses priorités était de réduire le niveau d’endettement du club.

L’offre proposée a été suspendue après que le groupe a déclaré que les spéculations des médias sur “des aspirations de valorisation gonflées” avaient entravé ses plans.

Problèmes post-Ferguson

Depuis que Sir Alex a mis fin à son illustre carrière de manager il y a près de 10 ans, la forme de United s’est détériorée.

Malgré la nomination de managers de haut niveau tels que Jose Mourinho et Louis van Gaal, le club n’a pas réussi à remporter la Premier League depuis 2013 – tout en dépensant plus d’un milliard de livres sterling pour des joueurs à cette époque.

United n’a pas non plus remporté de trophée depuis son triomphe en Ligue Europa en 2017.

Pour aggraver les choses, les grands rivaux Manchester City et Liverpool ont connu un énorme succès alors qu’ils se disputent régulièrement les titres de Premier League et de Ligue des champions.

Photo : AP



Décès de Malcolm Glazer

Malcom Glazer décédé en 2014 à l’âge de 85 ans, n’ayant jamais visité Old Trafford lorsqu’il était propriétaire du club.

Bien qu’il ait été une figure controversée à Manchester, des hommages ont afflué des États-Unis, où l’homme d’affaires était extrêmement respecté pour avoir transformé Tampa Bay d’une risée en une franchise gagnante du Super Bowl.

Après la mort de Glazer, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré : “Malcolm Glazer a été la force motrice derrière la construction d’une organisation championne du Super Bowl.

La colère de la Super League européenne

Les Glazers ont attiré plus de fureur de la part des fans de United après avoir joué un rôle de premier plan dans les tentatives de former un Super Ligue européenne l’année dernière.

United, ainsi que Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea et Tottenham, ont provoqué l’indignation avec leurs projets de rejoindre le concours d’échappéedans lequel les membres fondateurs seraient exemptés de relégation.

Les six clubs anglais avaient prévu de créer le championnat avec les équipes espagnoles de l’Atletico Madrid, de Barcelone et du Real Madrid et les Italiens de l’AC Milan, de l’Inter Milan et de la Juventus, dans un groupe que certains ont surnommé la “sale douzaine”.

Les fans ont pris d’assaut le terrain d’Old Trafford en mai 2021



La proposition a conduit à des protestations de fans de football à travers l’Angleterre, avec plusieurs centaines à prendre d’assaut le terrain d’Old Trafford avant que United ne devait jouer contre Liverpool, ce qui signifiait que le match devait être reporté.

Après les clubs ont reculé Joel Glazer, qui avait été annoncé comme vice-président de la Super League européenne, “s’est excusé sans réserve” auprès des supporters, déclarant : “Nous nous sommes trompés”.

Son frère Avram a refusé de s’excuser après que Sky News l’ait confronté en Floride.

Après le scandale, le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, a annoncé qu’il quitterait le club, après avoir été une figure impopulaire auprès des fans après une série de signatures coûteuses avec peu de succès.

Marques Neville Glazers ‘charognards’

L’ancien capitaine de Man United, Gary Neville – qui était joueur du club en 2005 lorsque les Glazers ont pris le relais – a vivement critiqué les propriétaires ces derniers mois.

Après le fiasco de la Super League européenne, Neville a qualifié les Glazers de “charognards” qui “ont besoin d’être expulsés de ce club de football et expulsés de ce pays”.

“Nous devons nous unir”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

“Il sera peut-être trop tard, il y aura des gens à Manchester United, des fans d’il y a 15 ans qui diront qu’il est trop tard.

“Il n’est jamais trop tard, nous devons arrêter cela. C’est absolument essentiel que nous le fassions.”

Neville a affirmé qu’Old Trafford était “en train de rouiller”, avec 1 milliard de livres sterling nécessaires pour reconstruire le stade, et que le club était dans un “désordre”.

“Quand une entreprise échoue et qu’elle n’est pas performante, ce sont les propriétaires de cette entreprise [who are to blame]”, a déclaré Neville après que United ait été battu 4-0 par Brentford cette saison.

“C’est vraiment simple. Il échoue lamentablement.

“Ils ont retiré environ 24 millions de livres sterling du club il y a deux mois et ils ont maintenant un stade décrépit et pourri, ce qui est de second ordre alors qu’il était le meilleur du monde il y a 15-20 ans.

“Vous avez un projet de football où ils n’ont aucune idée.”

Neville a déclaré qu’il y avait eu “une culture et une atmosphère toxiques créées au club sur une période de 10 ans” après les départs de Sir Alex et de l’ancien directeur général de United, David Gill.

“C’est un gâchis et ça ne peut pas continuer”, a-t-il ajouté.

Critique de Ronaldo

La dernière critique très médiatisée des Glazers est venue de l’un des joueurs vedettes de Manchester United.

Ronaldo a lancé un attaque virulente contre les propriétaires du club lors d’une interview avec l’animateur de Talk TV Piers Morgan.

La star portugaise, qui est revenue à United l’année dernière après 12 ans d’absence, a affirmé que les Glazers “ne se soucient pas du club” et a déclaré qu’il s’agissait d’un “club de marketing”.

“Ils obtiendront de l’argent du marketing – du sport, c’est, ils s’en fichent vraiment, à mon avis”, a-t-il déclaré.

Ronaldo a également affirmé que United n’avait pas progressé en tant que club depuis le départ de Sir Alex en 2013.

“Rien n’a changé. Étonnamment”, a-t-il déclaré.

“Pas seulement la piscine, le jacuzzi, même la salle de gym… Même certains points, la technologie, la cuisine, les chefs, qui sont, j’apprécie, des personnes adorables.

“Ils se sont arrêtés à un moment, ce qui m’a beaucoup surpris. Je pensais que je verrais des choses différentes… différentes, comme je l’ai déjà mentionné, la technologie, l’infrastructure.

“Mais, malheureusement, on voit beaucoup de choses que je voyais quand j’avais 20, 21, 23 ans. Donc, ça m’a beaucoup surpris.”

Depuis l’interview de la semaine dernière, les avocats du club auraient cherché des moyens de mettre fin au séjour de Ronaldo au club et mardi, il a été annoncé qu’il partait “d’un commun accord, avec effet immédiat”.

Parle de vente et d’intérêt de l’homme le plus riche de Grande-Bretagne

Bloomberg a rapporté en août que la famille Glazer envisageait de vendre une participation minoritaire dans United et que des discussions préliminaires avaient eu lieu pour faire venir un nouvel investisseur.

Il est également apparu que l’un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne, Sir Jim Ratcliffe, un fan d’enfance de United et un investisseur confirmé dans le sport par le biais de sa société Ineos, avait a manifesté son intérêt pour l’achat du club.

Sir Jim Ratcliffe a exprimé son intérêt pour l’achat de Manchester United



En octobre, il a révélé qu’il avait rencontré la famille Glazer et qu’on lui avait dit qu’ils n’étaient pas intéressés par la vente de Manchester United.

“J’ai rencontré Joel et Avram, et ce sont les gens les plus gentils”, a déclaré Sir Jim.

“Ce sont de vrais gentlemen, et ils ne veulent pas le vendre. Il appartient aux six enfants du père et ils ne veulent pas le vendre.”