Manchester United cherche à détourner un accord pour le défenseur de Feyenoord

Manchester United cherche à détourner l’accord de Lyon pour le défenseur de Feyenoord Tyrell Malacia, les pourparlers approchant d’une conclusion réussie entre les Red Devils et l’équipe d’Eredivisie.

Le club était lié à Malacia à l’arrivée d’Erik ten Hag en mai, mais les spéculations se sont rapidement éteintes car il est apparu évident que les pouvoirs en place à Old Trafford se concentraient plutôt sur des accords pour Frenkie de Jong, Antony et Jurrien Timber.

Cela a laissé Malacia sujet à l’intérêt d’autres clubs, la partie française de Lyon pensant avoir obtenu sa signature, seulement pour que Manchester United revienne à la onzième heure pour raviver son intérêt pour le joueur de 22 ans.

Excl : Manchester United essaie de détourner l’accord de Tyrell Malacia ! Après un accord verbal complet avec l’OL, Man Utd s’est jeté dedans avant qu’il ne soit signé. 🚨🇳🇱 #MUFC Des discussions avec Feyenoord pour parvenir à un accord, confirment des sources néerlandaises. Détail : Malacia a les mêmes agents que Frenkie de Jong. — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 28 juin 2022

S’ils parvenaient à un accord, cela deviendrait leur première signature de l’été, Frenkie de Jong devrait rapidement suivre.

Qui est Malacie ?

Tyrell Malacia est un défenseur néerlandais qui joue principalement à l’arrière gauche de Feyenoord.

Progressant dans leur système de jeunesse, il a joué plus de 100 fois pour l’équipe senior depuis ses débuts en Ligue des champions contre Naples à l’âge de 18 ans.

Il a été particulièrement impressionnant la saison dernière, récoltant un but et quatre passes décisives en Eredivisie, et a eu la malchance d’être du côté des perdants de la finale de la Ligue de conférence Europa, dans laquelle il a excellé.

Ses bonnes performances l’ont également vu accumuler cinq sélections pour les Pays-Bas à ce jour depuis ses débuts en septembre 2021.

