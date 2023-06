Manchester United cherche à arrêter la triple marche de Man City lors de la finale de la FA Cup

Toutes les routes de Manchester mènent au stade de Wembley samedi pour la toute première finale de la FA Cup entre les grands rivaux de la ville – un point culminant approprié pour la saison nationale et un affrontement chargé d’importance pour les deux clubs.

Pour Manchester City de Pep Guardiola, un premier triomphe en FA Cup depuis 2019 les mettrait à un match de répéter le triplé de Manchester United en 1999 – à ce jour la seule saison au cours de laquelle un club a remporté le titre anglais, la FA Cup et la Ligue des champions.

Pour United, cela représente la chance d’ajouter la FA Cup à la Coupe de la Ligue qu’ils ont remportée en février – un doublé en coupe nationale qu’ils n’ont jamais réalisé auparavant. Ayant également terminé troisième de la Premier League, cela représenterait une première saison impressionnante à la barre de l’entraîneur néerlandais Erik ten Hag.

Un autre trophée est une motivation suffisante pour United, mais arrêter la marche de City vers un triplé qui pourrait être scellé une semaine plus tard à Istanbul contre l’Inter Milan alimentera leur faim.

« Nous donnerons tout et, quand je dis tout, c’est tout… les fans peuvent compter là-dessus », a déclaré Ten Hag, qui s’est épanoui après un début difficile à Old Trafford, à la suite de la victoire de son équipe en demi-finale contre Brighton. et Hove Albion.

City a déjà remporté un triplé sous Guardiola – remportant tous les honneurs nationaux en 2019 en battant Watford 6-0 en finale de la FA Cup. Mais répéter l’exploit de United en 1999 ferait de City la meilleure équipe de football du monde.

Cela rendrait également redondant l’hymne préféré des fans de United, celui qu’ils chantent joyeusement pour rappeler aux fidèles de City qu’ils n’ont jamais remporté le triplé historique que l’équipe d’Alex Ferguson a réalisé il y a 24 ans.

La domination de City sur le paysage anglais est telle que les droits de vantardise de United sont sévèrement diminués ces jours-ci, bien qu’en termes de victoires en FA Cup, il y ait toujours un gouffre entre les clubs avec United cherchant un 13e et City un septième.

United a également remporté cinq de ses six dernières rencontres de la FA Cup avec City, mais la dernière a eu lieu en janvier 2012.

City, poussé par la chance de l’immortalité sportive, sera favori samedi lors de la 142e édition de la finale phare, bien que Guardiola se méfie d’une équipe de United qu’ils ont perdue 2-1 en février, vengeant une mutilation 6-3 au mains de leurs voisins en octobre.

Le fait qu’ils aient terminé la saison de Premier League avec un match nul et une défaite, après avoir déjà remporté leur cinquième titre en six saisons, offrira à United une certaine marge d’optimisme, mais l’équipe de Guardiola méritera tous les applaudissements qui inondent leur chemin s’ils gagnent leur prochain deux matchs, selon le défenseur triple vainqueur de United, Gary Neville.

« Est-ce que je veux que City remporte le triplé ? Non! Non! Non, je ne sais pas. Personne ne veut que City remporte le triplé si vous êtes un fan de Manchester United », a déclaré Neville dans le Times.

« Pour moi, (Guardiola) serait un digne compagnon de Sir Alex et ses joueurs seraient de dignes compagnons de notre triple équipe de Manchester United. Je croise les doigts pour qu’ils perdent ! »

Avec des dizaines de milliers de fans qui descendent dans la capitale et avec des grèves ferroviaires attendues, la finale unique posera un défi logistique, la Met Police déclarant jeudi que 1 000 officiers seront en service.

« Bien sûr, c’est aussi un match de derby, et nous sommes conscients de l’importance supplémentaire – et des défis – que cela peut apporter », a déclaré le sous-commissaire adjoint Ade Adelekan.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)