Manchester United battu après avoir dirigé les hommages du football anglais à la reine Elizabeth II

Manchester United a mené les hommages du football anglais à la reine Elizabeth II avant leur défaite 1-0 contre la Real Sociedad en Ligue Europa, tandis que le patron de la Roma, Jose Mourinho, était en deuil après la mort du monarque jeudi.

Les joueurs de United, West Ham et Arsenal – les équipes de Premier League en action dans les tournois européens de deuxième et troisième niveaux – portaient tous des brassards noirs après la mort de la reine à l’âge de 96 ans plus tôt dans la journée.

Il y avait des atmosphères sombres à Old Trafford et au stade de Londres, United et West Ham observant tous les deux une minute de silence avant le coup d’envoi.

Les fans de West Ham ont chanté “God save the Queen” lors de leur victoire 3-1 contre le club roumain du FCSB en Europa Conference League.

La mort du monarque le plus ancien du pays a été annoncée après le coup d’envoi d’Arsenal au FC Zurich. Les Gunners ont donc observé une minute de silence avant le début de la seconde mi-temps de leur victoire 2-1 en Ligue Europa.

L’ancien entraîneur de United, Chelsea et Tottenham, Jose Mourinho, a rendu un sombre hommage à la reine après la défaite 2-1 de la Roma en Ligue Europa contre le club bulgare de Ludogorets.

“Je suis vraiment désolé. Je vis en Angleterre depuis de nombreuses années, ma famille est là-bas », a déclaré Mourinho à Sky Sport Italy.

“Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui n’apprécie pas cette grande femme, je suis désolé.”

Au cours d’une minute de silence parfaitement observée à Manchester, les joueurs de United ont lié les bras tandis que la Sociedad a fait de même de l’autre côté du cercle central.

Plusieurs fans de United ont été vus en train de pleurer dans les gradins, tandis que les fans de la Sociedad ont brandi leurs écharpes bleues et blanches en hommage pendant la minute de silence.

Il n’y avait pas eu de musique d’avant-match et les panneaux publicitaires numériques avaient été éteints, tandis que les drapeaux à Old Trafford étaient en berne en signe du «plus grand respect» du club pour la reine.

“Manchester United partage le chagrin de toute la nation suite à l’annonce du palais de Buckingham du décès de Sa Majesté la reine”, indique un communiqué du club.

“Le club reconnaît son immense contribution à la vie publique, y compris le sport, ici au Royaume-Uni, dans le Commonwealth et dans le monde.”

“Vraiment attristé”

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a ajouté : « L’UEFA et le football européen sont vraiment attristés par le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II, l’une des personnalités les plus respectées au monde.

“Nos pensées vont à sa famille et au président de l’Association anglaise de football, le prince William, ainsi qu’aux citoyens du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth.”

Les chants habituels en faveur de United et contre les propriétaires du club, la famille Glazer, ont été entendus une fois le match commencé, mais l’atmosphère était plus tamisée que d’habitude.

Erik Ten Hag a décrit l’attaquant brésilien Antony comme le “chaînon manquant” de United après que l’attaquant brésilien ait marqué lors de ses débuts contre Arsenal dimanche après son transfert de 82 millions de livres sterling de l’Ajax.

Mais le joueur de 22 ans a eu du mal à avoir un impact lors d’une performance décousue de United.

Cristiano Ronaldo ne faisait que son deuxième départ à United cette saison, tandis que le milieu de terrain brésilien Casemiro a été titularisé pour la première fois depuis son arrivée du Real Madrid.

Aucun des deux joueurs n’a pu déclencher United, qui a vu une tête de Ronaldo à la 35e minute correctement refusée pour hors-jeu.

La Sociedad a remporté sa victoire à la 59e minute lorsque le défenseur uni Lisandro Martinez a été pénalisé de manière controversée pour le handball.

Le ballon n’a touché le bras de Martinez qu’après avoir rebondi sur son genou, mais après un contrôle VAR, la décision a été confirmée et Brais Mendez a frappé le coup de pied devant David De Gea.

Après avoir remporté quatre matchs consécutifs de Premier League, United a été battu pour la troisième fois sous le règne du patron ten Hag.

L’adolescent brésilien Marquinhos a marqué lors de ses débuts à Arsenal alors que les dirigeants de la Premier League se remettaient de leur première défaite de la saison à United le week-end dernier.

Marquinhos, signé de Sao Paulo en juin, a terminé pour la première fois sur un centre bas d’Eddie Nketiah à la 16e minute pour donner l’avantage à Arsenal.

Zurich a égalisé juste avant la mi-temps lorsque Mirlind Kryeziu a transformé un penalty après une faute dans la surface de Nketiah.

Nketiah a fait amende honorable en inscrivant le but de la victoire juste après l’heure de jeu, sur un centre de Marquinhos.

Ailleurs en Ligue Europa, le PSV Eindhoven et Bodo/Glimt ont fait match nul 1-1, avec Cody Gakpo après qu’Albert Gronbaek ait donné l’avantage aux champions de Norvège.

La Lazio a battu Feyenoord 4-2 grâce au doublé de Matias Vecino.

