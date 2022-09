Manchester United bat Leicester 1-0 pour une troisième victoire consécutive

Manchester United a remporté sa troisième victoire consécutive en Premier League en battant Leicester 1-0 jeudi, Cristiano Ronaldo ne faisant à nouveau qu’une apparition tardive sur le banc.

Jadon Sancho a terminé un mouvement fluide à la pause pour le seul but du match à la 23e minute alors que les joueurs de United ont soutenu des victoires sur Liverpool et Southampton pour mettre leur crise de début de saison derrière eux.

“C’est un autre pas en avant”, a déclaré le manager de United, Erik ten Hag.

Il y a seulement 10 jours, United entrait dans son match à domicile contre Liverpool après des défaites consécutives pour ouvrir la saison avec des doutes tourbillonnant autour de l’adéquation de Ten Hag – son entraîneur récemment embauché de l’Ajax – et ses nouvelles recrues. .

Ces doutes ont pratiquement disparu, avec United jouant avec plus de confiance et les ajouts de Casemiro – un remplaçant en seconde période comme Ronaldo – et Antony – qui n’était pas disponible après avoir terminé son transfert de l’Ajax jeudi – renforçant l’équipe. Les feuilles blanches consécutives sont également un grand avantage.

Ronaldo pourrait encore jouer un rôle important cette saison après avoir échoué à s’éloigner du marché des transferts qui s’est fermé peu de temps après le coup de sifflet à plein temps. Il est entré en jeu à la 68e minute et avait l’air vif, un coup de pied de vélo acrobatique volant juste à côté.

“Une fois que Cristiano Ronaldo et Casemiro seront plus en forme, ça ira encore mieux”, a déclaré Ten Hag. “Nous n’avons pas seulement besoin d’une équipe, nous avons besoin d’une équipe.”

En fin de compte, le but de Sancho a séparé les équipes et il est intervenu après que United a revendiqué la possession suite à un coup de pied de but de Leicester. Bruno Fernandes a trouvé Marcus Rashford dans une position centrale et il a glissé Sancho, qui a contourné le gardien Danny Ward et a inséré le ballon dans un filet vide.

Leicester est désormais le club de crise de la Premier League, avec un seul point de ses cinq premiers matchs et deux points à la dernière place. La pression monte sur son manager, Brendan Rodgers, qui a grommelé après le match sur l’échec du club à renforcer l’effectif lors du transfert estival.

Leicester n’a signé qu’un seul joueur de champ, le défenseur non annoncé Wout Faes du club français de Reims, et il n’est arrivé que le jour de la date limite pour combler le vide laissé par le départ de Wesley Fofana à Chelsea.

“Avec le plus grand respect”, a déclaré Rodgers, “nous n’avons pas eu l’aide sur le marché dont cette équipe avait besoin.”

Les hôtes n’ont menacé sérieusement le gardien de United qu’une seule fois, David De Gea, et c’était sur un coup franc, que James Maddison a lancé par-dessus le mur défensif et a réalisé un bel arrêt à une main. James Justin a flambé dans le temps d’arrêt avec l’autre bonne chance de Leicester.

United fera face à un plus grand défi dimanche, quand Arsenal – avec son record de 100% – se rendra à Old Trafford.

“C’est un bon test pour voir où nous en sommes”, a déclaré Ten Hag.

