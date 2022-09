Manchester United bat le record de plusieurs jours de date limite après avoir signé Antony

Manchester United a conclu la signature d’Antony de l’Ajax jeudi pour un montant de 95 millions d’euros (81,3 millions de livres sterling), faisant de lui la quatrième signature la plus chère de l’histoire de la Premier League.

L’attaquant international brésilien de 22 ans a signé un contrat jusqu’en 2027, avec une option d’un an supplémentaire.

Les frais comprennent un potentiel de cinq millions d’euros d’add-ons.

“C’est un moment incroyable dans ma carrière de rejoindre l’un des clubs les plus emblématiques du monde”, a déclaré Antony dans un communiqué publié sur le site Internet de Manchester United.

Ses honoraires sont un record pour un joueur d’Eredivisie, dépassant les 86 millions d’euros du transfert de Frenkie de Jong de l’Ajax à Barcelone il y a trois ans.

Ironiquement, de Jong avait été la principale cible de transfert de United cette saison, mais ils n’ont pas réussi à le sécuriser.

Antony a marqué 31 buts en 134 apparitions en club pour l’Ajax et Sao Paulo, et deux buts en neuf apparitions seniors pour le Brésil.

En déménageant à Old Trafford, il retrouvera l’ancien entraîneur de l’Ajax Erik ten Hag, qui a déjà amené le défenseur Lisandro Martinez à United des géants néerlandais.

“Jouer sous Erik ten Hag à l’Ajax était parfait pour moi et mon développement”, a déclaré Antony.

“Son style de football et d’entraînement fait ressortir le meilleur de moi, et je suis enthousiasmé par ce qu’il m’a dit sur ses projets et ses ambitions à Manchester.

“Mon séjour à l’Ajax a été fantastique et je serai toujours reconnaissant de la confiance qu’ils m’ont accordée, mais maintenant je suis prêt pour le prochain défi, et j’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de jouer mon rôle en apportant succès à Manchester United.

John Murtough, directeur du football de Manchester United, a déclaré que le désir d’Antony de jouer pour le club malgré l’absence de football en Ligue des champions cette saison l’avait impressionné.

“Antony est l’un des jeunes talents les plus excitants du football européen et a exactement le bon profil pour l’équipe offensive et dynamique qu’Erik construit”, a-t-il déclaré.

Antony rejoint Martinez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen et son compatriote brésilien Casemiro en tant que nouvelles recrues de dix Hag depuis sa prise de fonction.

Le gardien vétéran Martin Dubravka devrait également rejoindre Newcastle United en tant que remplaçant de David de Gea.

United s’est remis d’un début de campagne de Premier League désastreux et a tenté de remporter son troisième match consécutif plus tard jeudi contre Leicester hors de forme.

