Manchester United bat Everton alors qu’Antony et Cristiano Ronaldo frappent

Cristiano Ronaldo a marqué le 700e but en club de sa carrière pour offrir à Manchester United une victoire 2-1 à Everton, ce qui a éloigné son équipe d’un point des quatre premiers de la Premier League dimanche.

Ronaldo, 37 ans, n’était sur le terrain qu’en raison de l’incapacité d’Anthony Martial à se débarrasser d’une blessure subie lors de l’échauffement, mais ce n’était pas une grande surprise que le remplaçant ait saisi son opportunité.

Ronaldo avait auparavant été limité à seulement 207 minutes en championnat par le manager récemment embauché de United, Erik ten Hag, qui ne peut pas lui trouver une place dans un système basé sur la mobilité et le pressing.

Mais, même si l’international portugais n’est peut-être pas parfaitement adapté à ces exigences, il peut toujours montrer un changement de rythme et un œil infaillible pour le but quand il le faut et c’est exactement ainsi qu’il a évoqué son point de repère peu avant la mi-temps.

La finition soignée d’Antony à la 15e minute avait annulé la somptueuse frappe de curling d’Alex Iwobi à la cinquième pour donner un élan en faveur de United, mais c’est un passage d’erreurs qui a offert à Ronaldo son moment dans l’histoire.

Casemiro a cédé la possession à Iwobi, seulement pour que le milieu de terrain d’Everton lance le ballon directement sur le chemin de son adversaire, dont la réponse immédiate a été d’envoyer Ronaldo se précipiter sur la gauche.

Il n’y avait qu’une seule pensée dans son esprit alors qu’il fonçait vers le but et que sa frappe basse du pied gauche sifflait devant le gardien anglais Jordan Pickford à son premier poteau.

La progression vers le but a caractérisé un jeu décousu entrecoupé de moments d’une qualité absolue.

La frappe d’Iwobi a donné le ton quand Amadou Onana a volé Casemiro, permettant à Demarai Gray de charger vers l’avant et, avec le recul de la défense de United, il a poussé son coéquipier à plier un tir à l’intérieur du poteau gauche de David De Gea pour le 1500e but d’Everton en Premier League.

Mais la défense d’Everton a été rapidement exposée après une nouvelle perte de possession, cette fois par Idrissa Gueye, généralement fiable, qui a donné le ballon à Bruno Fernandes.

Martial a pris la contre-attaque et sa mise à pied invitante à Antony sur sa droite a vu la fente de signature estivale un coup au-delà de Pickford pour devenir le premier joueur de United depuis Ian Storey-Moore en 1972 à marquer lors de ses trois premières apparitions en championnat.

Cet exploit fut bientôt dépassé. Après que Pickford ait sauvé Christian Eriksen, Martial a succombé à une blessure qu’il portait depuis le coup d’envoi et Ronaldo est entré à la 29e minute.

Sa première implication a été signalée hors-jeu après que Fernandes ait pensé qu’il avait mis les visiteurs devant lorsque Vitalii Mykolenko a tenté en vain de dribbler hors de la surface de réparation.

Son deuxième était un effort faible facilement sauvé par Pickford mais, après que Casemiro non marqué ait raté une tête de huit mètres, il n’y avait pas d’erreur avec son troisième une minute avant la mi-temps.

C’était son 144e pour United en deux périodes, avec 450 pour le Real Madrid constituant l’essentiel, en plus de 101 pour la Juventus et cinq pour le Sporting.

La qualité générale s’est à peine améliorée en seconde période, United n’ayant pas réussi à faire valoir son avantage et Everton posant peu de menace.

Même le retour tant attendu de l’attaquant Dominic Calvert-Lewin, pour sa première apparition de la saison à 15 minutes de la fin, et les débuts de l’ancien milieu de terrain de United James Garner n’ont pas réussi à faire la différence.

Everton a eu la chance d’échapper à une nouvelle sanction lorsque Marcus Rashford, capitalisant sur le film de Ronaldo, a eu un but exclu par VAR pour le handball après que le défi de James Tarkowski ait soulevé le ballon sur son bras.

De Gea a eu le dernier mot avec un brillant arrêt à une main pour refuser Garner de loin dans le temps d’arrêt alors que la série de six matchs sans défaite d’Everton s’est terminée.

