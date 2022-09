Manchester United bat de justesse Leicester City en difficulté, 1-0

Manchester United s’est accroché à un 1-0 au King Power pour battre Leicester City jeudi. Le but de Jadon Sancho à la 23e minute a offert aux Red Devils leur troisième victoire sur le rebond.

L’international anglais, qui a marqué le premier match contre Liverpool lors de la troisième journée, a contourné le gardien de but de Leicester Danny Ward pour marquer le vainqueur final. Cette victoire est la deuxième victoire 1-0 de United sur la route au cours des six derniers jours.

Manchester United grince par Leicester City

Manchester United est entré dans le match de jeudi un peu haut. Après avoir échoué à saisir un point lors des deux premiers matchs de la saison, United a rebondi avec des victoires contre Liverpool et Southampton.

Leicester, en revanche, a connu des difficultés lors de ses quatre premiers matchs de la saison. Un dérapage perdant de trois matchs menaçait d’être quatre avec United venant en ville. Cela s’est réalisé jeudi. De toute évidence, les Foxes sont une équipe talentueuse sur le papier, malgré la perte de Wesley Fofana face à Chelsea. Cependant, Brendan Rodgers n’a pas réussi à faire en sorte que son joueur se gélifie correctement.

United n’a pas nécessairement réalisé une performance dominante. Pourtant, ni le club ni les fans ne s’en soucient. Trois points, c’est ce qu’ils sont venus chercher, et ils l’ont obtenu. À la fin, Leicester avait plus de possession, de tirs et de passes dans la nuit. La ligne arrière de Manchester United a empêché Leicester de trouver le fond du filet.

La chance la plus proche au but des Foxes est venue d’un coup franc de James Maddison au début de la seconde période. Le gardien de United David de Gea a effectué un arrêt tentaculaire pour garder le tir puissant hors du coin supérieur du filet.

Tout au long du match, les fans et les téléspectateurs ont suivi l’actualité de la date limite de transfert. Même alors, United et Cristiano Ronaldo ont étouffé toute rumeur de départ du Portugais alors qu’il rejoignait l’équipe du King Power. Ronaldo n’a pas été titularisé pour le troisième match consécutif. Il a fait une apparition de remplacement avec un tiers du match à jouer.

Les deux clubs ont un revirement rapide pour le week-end de dimanche. Manchester United accueille les leaders de la ligue Arsenal à Old Trafford. Leicester cherche à redresser le navire sur la route de Brighton le même jour.

