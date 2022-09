Manchester United bat Arsenal pour enregistrer une 4e victoire consécutive

Vous vous souvenez de cette époque, il n’y a pas si longtemps, où il y avait une crise à Manchester United ?

Après quatre victoires consécutives, cela semble être un souvenir sombre et lointain.

Le dernier signe indiquant que United est sur la bonne voie pour se rétablir est survenu dimanche avec une victoire 3-1 sur Arsenal, dont le début de saison à 100% s’est terminé brutalement.

Il y avait encore des chants anti-Glazer à l’intérieur et à l’extérieur d’Old Trafford, on a l’impression qu’ils sont là pour rester, que l’équipe gagne ou perde, mais ils sont maintenant accompagnés de rugissements fréquents et jubilatoires pour les buts.

Deux d’entre eux ont été marqués en seconde période par Marcus Rashford pour balayer United vers la victoire après qu’Arsenal l’ait ramené à 1-1 grâce à Bukayo Saka, mais le premier but a semblé le plus important.

Antony, la dernière grande recrue de United en provenance de l’Ajax pour 95 millions de dollars, a marqué son premier match de football anglais avec un but sur un premier curling à la 35e minute, couronnant une performance qui comportait une multitude de jinks, de feintes et d’enjambées exagérées qui ravi les supporters locaux. Il est sorti à la 58e sous une ovation debout pour être remplacé par Cristiano Ronaldo, qui a de nouveau dû se contenter d’une place de titulaire sur le banc.

Depuis cette défaite humiliante 4-0 à Brentford qui a déclenché une crise et quelques doutes quant à la sagesse d’embaucher Erik ten Hag en tant que manager, United a battu Liverpool, Southampton, Leicester et maintenant Arsenal, le leader de la ligue.

Après six matchs, United n’est qu’à trois points d’Arsenal et à deux de Manchester City, le favori du titre.

À quelle vitesse les choses se sont inversées.

PRESSION SUR RODGERS

Il y a de fortes chances que Brendan Rodgers ne soit pas le manager de Leicester au moment où l’équipe jouera son prochain match.

Leicester a été gêné par une défaite 5-2 à Brighton, laissant l’équipe de Rodgers à la dernière place avec un seul point en six matchs. Ce n’est pas seulement la défaite mais la manière de jouer qui inquiétera Rodgers, et plus important encore les propriétaires de Leicester.

La défense a été extrêmement douce alors que les buts de Moises Caicedo, Leandro Trossard et Alexis Mac Allister – via un penalty et un coup franc direct – ainsi qu’un but contre son camp de Luke Thomas ont vu Brighton se diriger vers une victoire qui aurait pu être encore plus lourde.

Cela fait déjà 16 buts encaissés par Leicester et il semble négligent pour le club de n’avoir signé qu’un seul joueur de champ et un gardien de but de troisième choix sur le marché des transferts d’été compte tenu de l’état de l’équipe.

Rodgers a même appelé les propriétaires de Leicester en milieu de semaine, disant qu’il n’avait “pas eu l’aide sur le marché (des transferts) dont cette équipe avait besoin”.

Scott Parker a fait une remarque similaire après la récente défaite 9-0 de Bournemouth à Liverpool et a été licencié quelques jours plus tard. Rodgers pourrait encore suivre la même voie après 3 ans et demi à la tête.

