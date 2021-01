Manchester United aurait besoin de 90 millions de livres sterling pour Jack Grealish d’Aston Villa

La fenêtre de transfert s’ouvre début janvier et les spéculations s’intensifient sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Valeur de la villa Grealish à 90 millions de livres sterling

Manchester United devra débourser 90 millions de livres sterling s’ils veulent voler Jack Grealish loin d’Aston Villa l’été prochain, selon The Athletic.

Grealish a été un joueur clé pour Villa cette saison et United semble rester attaché à lui bien qu’il ait déjà signé Donny van de Beek l’été dernier.

Cependant, Grealish ne sera pas bon marché, et le point de vente rapporte que Villa pense qu’ils peuvent obtenir 90 millions de livres sterling pour leur talisman, surtout après avoir mis la plume sur papier sur un contrat de cinq ans en septembre.

United tenait à débarquer Grealish l’été dernier, mais a reculé devant l’évaluation de 70 millions de livres sterling, un chiffre qui est instantanément passé de 40 millions de livres sterling le jour où Villa a évité la relégation. United a plutôt opté pour Van de Beek. Pourtant avec Paul Pogba prêts à quitter le club à la fin de la saison, ils recherchent un remplaçant stellaire.

Ramos parle de décrochage, Liverpool intéressé

Pourparlers de renouvellement de contrat entre Sergio Ramos et le Real Madrid continuent de caler selon AS, tandis qu’El Chiringuito suggère que Liverpool serait intéressé.

Ramos est désormais légalement autorisé à négocier avec d’autres clubs sur le départ à la fin de la saison sur un transfert gratuit.

Le capitaine madrilène a récemment rencontré le président du club, Florentino Perez, et lui aurait dit qu’il écouterait les offres extérieures.

La nouvelle survient après l’apparente déception de Ramos face à la proposition financière du club. Ils lui auraient offert deux saisons avec le même salaire que celui qu’il occupe actuellement, soit 12 millions d’euros par saison.

Le dernier club à avoir exprimé un intérêt, selon Cristobal Soria sur El Chiringuito, est Liverpool. L’équipe de Jurgen Klopp a désespérément besoin de renforts défensifs, mais elle fait face à la pression du PSG, de Manchester City et de la Juventus.

Arsenal cherche à renforcer ses options de milieu de terrain en janvier et Mikel Arteta envisage de déménager pour Brighton. Yves Bissouma, selon le Daily Mail.

Arteta serait également intéressée par la star de Norwich City Emi Buendia, mais les Canaries sont réticents à laisser leur meneur de jeu partir alors qu’ils sont en tête du classement du championnat.

Bissouma, quant à lui, semble vouloir rejoindre le club du nord de Londres étant donné qu’il est fan des Gunners.

Le joueur de 24 ans a également développé une relation solide avec le défenseur des Gunners Gabriel Magalhaes quand les deux ont joué ensemble à Lille.

Bissouma a été l’un des joueurs les plus importants de Brighton cette saison et bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2023, Arsenal peut penser qu’ils peuvent le tenter de partir avant cette date.

Tap-ins

– Florin Thauvin semble être en mouvement après avoir choisi de ne pas renouveler son contrat à Marseille, rapporte Calciomercato. Thauvin est disponible sur un transfert gratuit à la fin de la saison et bien que Milan semble être le favori pour le signer, ils aimeraient l’emmener à San Siro en janvier. De plus en plus de clubs manifestent un intérêt pour Thauvin, et Milan tient à prendre de l’avance sur le peloton de chasse en lui offrant un contrat de quatre ans.

– Milan est également intéressé par Kouadio Kone et, selon Fabrizio Romano, ont déjà offert 15 millions d’euros pour lui, mais ils font face à la pression de Manchester United si l’on en croit Calciomercato. Kone a joué dans le deuxième niveau de la France cette saison après la relégation de Toulouse de l’élite, et le joueur de 19 ans est recherché par Leeds United ainsi que Milan et Ole Gunnar Solskjaer.