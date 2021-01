Manchester United aurait besoin de 90 millions de livres sterling pour Jack Grealish d’Aston Villa

La fenêtre de transfert s’ouvre début janvier et les spéculations s’intensifient sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Valeur de la villa Grealish à 90 millions de livres sterling

Manchester United devra débourser 90 millions de livres sterling s’ils veulent voler Jack Grealish loin d’Aston Villa l’été prochain, selon The Athletic.

Grealish a été un joueur clé pour Villa cette saison et United semble rester attaché à lui bien qu’il ait déjà signé Donny van de Beek l’été dernier.

Cependant, Grealish ne sera pas bon marché, et le point de vente rapporte que Villa pense qu’ils peuvent obtenir 90 millions de livres sterling pour leur talisman, surtout après avoir mis la plume sur papier sur un contrat de cinq ans en septembre.

United tenait à débarquer Grealish l’été dernier, mais a reculé devant l’évaluation de 70 millions de livres sterling, un chiffre qui est instantanément passé de 40 millions de livres sterling le jour où Villa a évité la relégation. United a plutôt opté pour Van de Beek. Pourtant avec Paul Pogba prêts à quitter le club à la fin de la saison, ils recherchent un remplaçant stellaire.

BLOG EN DIRECT

10h56 GMT: Défenseur australien Alanna Kennedy a signé un accord permanent avec Tottenham jusqu’à la fin de la saison 2020-21, le club a annoncé jeudi.

Kennedy a rejoint l’équipe au début de la saison 2020-21 grâce à un prêt d’Orlando Pride, de la National Women’s Soccer League, jusqu’à la fin de 2020.

Ses droits dans la NWSL ont été récemment acquis par Racing Louisville dans leur repêchage d’expansion aux côtés de son compatriote Matilda et Arsenal avant Caitlin Foord.

« Je suis tellement excité et heureux d’être ici », a déclaré Kennedy dans un communiqué. «Quand j’ai signé, il y avait toujours la possibilité pour moi de rester plus longtemps et lorsque la décision devait être prise, je ne me sentais pas prêt à terminer mon séjour ici.

« En tant qu’équipe, nous évoluons dans une direction ascendante et commençons à montrer de quoi nous sommes capables. Je crois en nos objectifs et je veux aider l’équipe à réaliser notre potentiel cette saison. »

Kennedy a déclaré à ESPN l’année dernière que l’opportunité de jouer en tant que milieu de terrain défensif était la clé de son transfert aux Spurs. Elle a fait 12 apparitions pour l’équipe depuis septembre.

10h11 GMT: Le manager d’Arsenal Mikel Arteta a suggéré un jeune Folarin BalogunL ‘agent d’ arrête les pourparlers sur un nouveau contrat pour l ‘attaquant.

Le joueur de 19 ans a fait ses débuts en octobre contre Dundalk, la première de cinq apparitions seniors alors qu’il cherche à pénétrer dans la configuration d’Arteta à long terme. L’accord existant de Balogun expire à la fin de la saison et il a déjà été lié à un transfert aux champions de Premier League Liverpool, mais Arteta a déclaré: « Vous avez besoin de trois parties pour conclure un accord. Bien sûr, le club veut conclure un accord, le Le manager veut conclure un accord, le joueur veut rester et je ne suis pas sûr de l’agent.

« Je ne dis pas qu’il s’arrête [a deal], c’est qu’il faut trouver un accord avec lui. Nous négocions avec un agent, avec un joueur qui veut rester au club et nous devons trouver un accord.

« Je vous dis que nous faisons tout ce que nous pouvons pour le garder ici et j’espère que de l’autre côté, ils font la même chose et dans le même intérêt, qui est l’intérêt du joueur qui est de rester au club de football et de réussir. avec nous. »

09h25 GMT: Milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek devrait s’entretenir avec Manchester United sur son avenir ou risquer de rater une place dans l’équipe néerlandaise pour le championnat d’Europe de cet été, selon l’ancien équipe nationale néerlandaise et le grand joueur de l’Ajax, Ronald de Boer.

Van de Beek n’a commencé que deux matchs de Premier League depuis son arrivée à Old Trafford depuis l’Ajax en septembre, et le joueur de 23 ans n’a commencé aucun des deux derniers matchs des Pays-Bas de 2020.

« L’Euro 2020 arrive, il voudra sans aucun doute y être », a déclaré Ronald de Boer, frère de l’entraîneur-chef des Pays-Bas Frank de Boer, à la chaîne néerlandaise AD. « Peut-être que ce serait bien pour lui de discuter avec le club de ce qu’il veut exactement avec lui. Si la vision du temps de jeu ne s’améliore pas, il devra peut-être déclarer qu’il devrait être prêté ou même vendu.

« Il faut avoir de la chance de temps en temps. Bien sûr, ça n’a pas l’air génial maintenant, mais avec une belle performance, ça peut soudainement changer complètement.

« Nous ne savons pas non plus ce qui se passe dans les coulisses. Peut-être qu’ils ont conclu certains accords avec son transfert, ils le prépareront pour l’année prochaine cette saison. Cela reste toujours une supposition. »

08h48 GMT: Les loups ont rappelé l’attaquant Patrick Cutrone de son prêt à la Fiorentina afin de couvrir l’absence continue du blessé Raul Jimenez.

Jimenez subirait un « travail de remise en forme précoce » alors qu’il se prépare à un retour après s’être fracturé le crâne lors de la victoire 2-1 contre Arsenal le 29 novembre.

Les loups n’ont remporté qu’un seul de leurs sept matchs depuis lors et ont eu du mal à marquer des buts, marquant quatre fois en six matchs avant le match nul 3-3 à Brighton la dernière fois.

Cutrone était dans les derniers mois de son prêt de 18 mois à la Fiorentina. Le joueur de 23 ans n’a pas marqué pour La Viola cette saison, mais le rappeler était une alternative facile à la signature d’un nouvel attaquant.

Selon le Daily Mail, les revendications salariales de Diego Costa pourraient le mettre hors de portée des Wolves même s’il est maintenant un agent libre, tandis que Bournemouth pourrait exiger des frais pour Josh King qui excluent les loups d’un déménagement de mi-saison.

08h00 GMT: Mesut OzilL’agent du Dr Erkut Sogut a déclaré à James Olley d’ESPN que l’avenir du joueur devrait être finalisé dans les 10 prochains jours, le milieu de terrain étant indécis sur son prochain coup.

Le joueur de 32 ans est libre de parler directement aux clubs étrangers après avoir conclu les six derniers mois de son contrat de 350 000 £ par semaine avec Arsenal et a suscité l’intérêt des États-Unis, de la Turquie, de l’Asie et du Qatar.

Des rapports en Turquie mercredi ont suggéré qu’il était sur le point de signer un contrat de trois ans avec Fenerbahce, mais aucun accord n’est proche avec aucun club.

Fenerbache est l’un des nombreux clubs intéressés aux côtés de DC United, de la MLS, dont l’intérêt a été signalé pour la première fois aux États-Unis en août 2019, mais les négociations ne sont pas encore à un stade avancé.

« Nous n’étions pas autorisés à parler légalement avant le 1er janvier, alors maintenant nous commençons à peine à examiner les options avec les chiffres et les détails », a déclaré Sogut à ESPN dans une interview exclusive.

« Je ne peux pas parler directement des clubs parce que ce ne serait pas professionnel, mais en général, il reste six mois sur le contrat et il n’est pas inhabituel que nous parlions aux gens des différentes opportunités et essayions de trouver la meilleure option pour Mesut.

« Il pourrait rester à Arsenal jusqu’à l’été, mais il pourrait y aller. La priorité de Mesut est de rester mais on ne sait jamais dans le football, les choses peuvent changer très vite. Pour le moment, nous vérifions toutes les options pour janvier et l’été.

« Si nous voulons partir en janvier, je dois parler à Arsenal. Si nous signons pour l’été, nous n’avons pas besoin de le faire. C’est la situation. Dans les sept à dix prochains jours, ce sera un peu plus clair que maintenant. la fenêtre de transfert est ouverte, les choses peuvent aller plus vite. «

PAPER TALK (par Nick Judd)

Ramos parle de décrochage, Liverpool intéressé

Pourparlers de renouvellement de contrat entre Sergio Ramos et le Real Madrid continuent de caler selon AS, tandis qu’El Chiringuito suggère que Liverpool serait intéressé.

Ramos est désormais légalement autorisé à négocier avec d’autres clubs sur le départ à la fin de la saison sur un transfert gratuit.

Le capitaine madrilène a récemment rencontré le président du club, Florentino Perez, et lui aurait dit qu’il écouterait les offres extérieures.

La nouvelle survient après l’apparente déception de Ramos face à la proposition financière du club. Ils lui auraient offert deux saisons avec le même salaire que celui qu’il occupe actuellement, soit 12 millions d’euros par saison.

Le dernier club à avoir exprimé un intérêt, selon Cristobal Soria sur El Chiringuito, est Liverpool. L’équipe de Jurgen Klopp a désespérément besoin de renforts défensifs, mais elle fait face à la pression du PSG, de Manchester City et de la Juventus.

Arsenal cherche à renforcer ses options de milieu de terrain en janvier et Mikel Arteta envisage de déménager pour Brighton. Yves Bissouma, selon le Daily Mail.

Arteta serait également intéressée par la star de Norwich City Emi Buendia, mais les Canaries sont réticents à laisser leur meneur de jeu partir alors qu’ils sont en tête du classement du championnat.

Bissouma, quant à lui, semble vouloir rejoindre le club du nord de Londres étant donné qu’il est fan des Gunners.

Le joueur de 24 ans a également développé une relation solide avec le défenseur des Gunners Gabriel Magalhaes quand les deux ont joué ensemble à Lille.

Bissouma a été l’un des joueurs les plus importants de Brighton cette saison et bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2023, Arsenal peut penser qu’ils peuvent le tenter de partir avant cette date.

Tap-ins

– Florian Thauvin semble être en mouvement après avoir choisi de ne pas renouveler son contrat à Marseille, rapporte Calciomercato. Thauvin est disponible sur un transfert gratuit à la fin de la saison et bien que Milan semble être le favori pour le signer, ils aimeraient l’emmener à San Siro en janvier. De plus en plus de clubs manifestent un intérêt pour Thauvin, et Milan tient à prendre de l’avance sur le peloton de chasse en lui offrant un contrat de quatre ans.

– Milan est également intéressé par Kouadio Kone et, selon Fabrizio Romano, ont déjà offert 15 millions d’euros pour lui, mais ils font face à la pression de Manchester United si l’on en croit Calciomercato. Kone a joué dans le deuxième niveau de la France cette saison après la relégation de Toulouse de l’élite, et le joueur de 19 ans est recherché par Leeds United ainsi que Milan et Ole Gunnar Solskjaer.