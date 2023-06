Manchester United attire l’attention sur l’international américain après l’échec de l’offre de Mason Mount qui laisse dix Hag frustrés

Manchester United a tourné son attention vers la signature de l’international américain et milieu de terrain du FC Utrecht Taylor Booth, n’ayant pas réussi à faire avancer les négociations pour Mason Mount.

Les Red Devils ont eu trois offres pour Mount rejetées cette fenêtre de transfert, dont la dernière s’élevait à 55 millions de livres sterling. Chelsea, cependant, recherche un package de 65 millions de livres sterling pour le joueur de 24 ans.

Le contrat de Mount à Stamford Bridge doit expirer l’été prochain, ce qui signifie que Chelsea est prêt à vendre à l’Anglais cette fenêtre de transfert afin d’obtenir une rémunération pour lui. Leur valorisation est actuellement considérée comme trop élevée pour United, étant donné qu’il sera disponible gratuitement dans 12 mois.

United aurait convenu de conditions personnelles avec le joueur et l’offre est restée sur la table, mais la hiérarchie du club a commencé à chercher ailleurs en Europe pour occuper le poste qu’elle espérait autrefois que Mount serait en mesure de remplir.

Selon ESPN, Taylor Booth est l’option alternative que Manchester United surveille actuellement. Le joueur de 22 ans a joué 25 fois dans l’Eredivisie pour Utrecht la saison dernière après avoir rejoint le Bayern Munich, et a fait ses débuts aux États-Unis lors d’un match de la Ligue des Nations de la CONCACAF en mars contre la Grenade.

Booth a beaucoup d’énergie et est un milieu de terrain box-to-box capable à la fois de défendre et d’attaquer. Alors qu’il n’a marqué que deux buts dans l’élite néerlandaise la saison dernière, son joueur du mois d’Eredivisie de novembre souligne l’impact qu’il a eu lors de sa première saison avec Utrecht.

En plus de Booth, Manchester United garderait également un œil sur Mohammed Kudus de l’Ajax, avec Erik ten Hag désireux de piller à nouveau son ancien club pour plus de joueurs. Cependant, de nombreux autres clubs de Premier League sont également après le Ghanéen, et le budget de Ten Hag est limité à cette fenêtre de transfert en raison des règles de fair-play financier.

Manchester United a également un œil sur un autre joueur qui exerce actuellement son métier aux Pays-Bas en Xavi Simons, mais face à la concurrence à la fois Arsenal et Tottenham Hotspur dans l’acquisition du prodige.

Pendant ce temps, les Red Devils semblent avoir résolu leurs problèmes de gardien de but en devant Chelsea dans la course pour Andre Onanamais n’ont pas encore convenu d’un accord avec InterMilan.