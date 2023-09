Manchester United atténue la crise en battant Burnley après la controverse de Jonny Evans VAR

Manchester United a atténué sa récente crise avec une première victoire à l’extérieur de la saison de Premier League samedi soir en battant Burnley 1-0 à Turf Moor.

L’équipe d’Erik ten Hag a obtenu les trois points grâce à une superbe frappe de Bruno Fernandes alors que les Portugais se sont accrochés à une longue passe de Jonny Evans et ont tiré une volée devant le gardien de Burnley James Trafford à la 45e minute.

Plus tôt, Evans s’était vu refuser un premier but à Manchester United en plus de neuf ans après qu’un examen du VAR ait jugé que l’attaquant Rasmus Hojlund était en position de hors-jeu et interférait avec le jeu.

Hojlund était sur le chemin de Trafford et sa position empêchait le gardien de faire un arrêt.

Mais cela a bouleversé les supporters de United puisque leurs rivaux locaux, Manchester City, ont marqué dans des circonstances similaires contre Fulham en septembre et à cette occasion, la frappe de Nathan Ake a été autorisée à être maintenue.

Quoi qu’il en soit, la brillante volée de Bruno a scellé les trois points pour United après une deuxième mi-temps sans but et l’équipe de Ten Hag se hisse provisoirement à la huitième place après six matchs joués.

United en a désormais gagné trois et perdu trois en Premier League cette saison, avec des défaites à l’extérieur contre Tottenham et Arsenal et à domicile contre Brighton.

Leurs trois victoires – à domicile contre les Wolves et Nottingham Forest et à l’extérieur contre Burnley – ont toutes été assurées par une marge d’un but.

